Панда-парк и арт-объекты: как благоустроят набережную Везёлки и Северского Донца

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Управление капительного строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который займётся благоустройством набережной рек Везёлки и Северского Донца. На работы УКС Белгорода готов потратить 292 млн рублей из городского бюджета.
Подрядчика выберут 11 апреля 2023 года. Работы начнутся с даты заключения контракта, а завершатся 28 февраля 2024 года.
Подрядчику необходимо выполнить вынос сетей канализации и водопровода, демонтажные работы, валку деревьев и расчистку поросли. Также рабочие должны обустроить вело-пешеходные связи, установить МАФы, наладить освещение и озеленить территорию.
В закупке также говорится об установке скамеек, урн, шезлонгов, мангалов, скалодрома и панда-парка, а также детских и спортивных площадок, киосков и многофункциональных павильонов.
В документах подчёркивается, что принятые архитектурно-художественные решения обусловлены окружающей застройкой и особенностями расположения на схеме генерального плана.
Напомним, что на обустройство набережной реки Северский Донец и прилегающей территории Центрального пляжа планируют потратить 227 млн рублей.