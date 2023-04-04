Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Изображение материала

Панда-парк и арт-объекты: как благоустроят набережную Везёлки и Северского Донца

4 апреля 2023, 14:32
Фото: 1MI
На благоустройство набережной мэрия планирует потратить 292 млн рублей. Согласно документам закупки, на набережной появится кафе, киоски, скалодром и многофункциональные павильоны.

Управление капительного строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который займётся благоустройством набережной рек Везёлки и Северского Донца. На работы УКС Белгорода готов потратить 292 млн рублей из городского бюджета.

Подрядчика выберут 11 апреля 2023 года. Работы начнутся с даты заключения контракта, а завершатся 28 февраля 2024 года.

Подрядчику необходимо выполнить вынос сетей канализации и водопровода, демонтажные работы, валку деревьев и расчистку поросли. Также рабочие должны обустроить вело-пешеходные связи, установить МАФы, наладить освещение и озеленить территорию.

Фото: Госзакупки

В закупке также говорится об установке скамеек, урн, шезлонгов, мангалов, скалодрома и панда-парка, а также детских и спортивных площадок, киосков и многофункциональных павильонов.

В документах подчёркивается, что принятые архитектурно-художественные решения обусловлены окружающей застройкой и особенностями расположения на схеме генерального плана.

Напомним, что на обустройство набережной реки Северский Донец и прилегающей территории Центрального пляжа планируют потратить 227 млн рублей.

Дома с округлыми углами: как изменится набережная Северского Донца после обустройства
Узнать подробнее
Читайте также:
Дома с округлыми углами: как изменится набережная Северского Донца после обустройстваНабережную Северского Донца и Центральный пляж в Белгороде облагородят за 277 млнНабережную Северского Донца до Пикник-парка в Белгороде благоустроят до 1 августа
#Алина Харина#Озеленение#Набережная Везёлки#Северский донец#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород
Подпишитесь
Белгородские призывники не будут проходить службу на освобождённых территориях
Сегодня, 14:18
Под Белгородом проведут учения по действиям в случае ЧС
Сегодня, 17:35
Заинтересованная «Вега», неуступчивый ИП: по дому на Гражданском в Белгороде идёт суд
Сегодня, 11:03
Дома с округлыми углами: как изменится набережная Северского Донца после обустройства
Сегодня, 11:49
Белгородцы боятся обстрелов приграничных кладбищ на Пасху
Сегодня, 16:45
Беспилотник под Белгородом сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды
Сегодня, 09:13