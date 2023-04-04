Осуждённые в Белгороде будут работать в БГБ и управляющих компаниях

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:42
В Белгороде осуждённые будут работать в Белгорблагоустройстве, управляющих компаниях, на заводах и в других организациях. Мэр Валентин Демидов утвердил поправки в постановление администрации, которое регулирует условия для исполнения наказаний в виде исправительных работ. Работать осуждённым дали с согласия ФСИН.
Согласно документу, в список вошли 28 организаций. Среди них — управляющая компания РЭУ №5, ООО «Управляющая компания по жилью №7», УК «Русь», ООО «Салютжилсервис», ООО «Завод Краски КВИЛ».
С полным списком организаций можно ознакомиться на скриншоте ниже.
Ранее подобный список в Белгороде утвердил экс-градоначальник Юрий Галдун. Тогда в перечень вошли восемь организаций: Белгорблагоустройство, транспортная фирма «Экотранс», управляющие компании № 6 и 5, УК по жилью № 4 и 7, в ИП Васильков В.В. и ООО «Орион СД».