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Осуждённые в Белгороде будут работать в БГБ и управляющих компаниях

4 апреля 2023, 06:03
Фото: 1MI
Мэр Валентин Демидов утвердил поправки в постановление городской администрации, регулирующее условия для исполнения наказаний в виде исправительных работ. Труд осуждённых с разрешения ФСИН будут использовать в 28 организациях.

В Белгороде осуждённые будут работать в Белгорблагоустройстве, управляющих компаниях, на заводах и в других организациях. Мэр Валентин Демидов утвердил поправки в постановление администрации, которое регулирует условия для исполнения наказаний в виде исправительных работ. Работать осуждённым дали с согласия ФСИН.

Согласно документу, в список вошли 28 организаций. Среди них — управляющая компания РЭУ №5, ООО «Управляющая компания по жилью №7», УК «Русь», ООО «Салютжилсервис», ООО «Завод Краски КВИЛ».

С полным списком организаций можно ознакомиться на скриншоте ниже.

Фото: скриншот из постановления мэрии Белгорода

Ранее подобный список в Белгороде утвердил экс-градоначальник Юрий Галдун. Тогда в перечень вошли восемь организаций: Белгорблагоустройство, транспортная фирма «Экотранс», управляющие компании № 6 и 5, УК по жилью № 4 и 7, в ИП Васильков В.В. и ООО «Орион СД».

В Белгороде осуждённые будут работать в управляющих компаниях
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