Осуждённые в Белгороде будут работать в БГБ и управляющих компаниях

В Белгороде осуждённые будут работать в Белгорблагоустройстве, управляющих компаниях, на заводах и в других организациях. Мэр Валентин Демидов утвердил поправки в постановление администрации, которое регулирует условия для исполнения наказаний в виде исправительных работ. Работать осуждённым дали с согласия ФСИН.