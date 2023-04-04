Некоторым военнослужащим не приходит гумпомощь от белгородского правительства

Posted Вчера, 21:17
Published Вчера, 21:17
Modified Вчера, 21:20
Updated Вчера, 21:20
В вечернем прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась женщина. Если верить жительнице региона, её знакомый военнослужащий, как и весь его полк, за восемь месяцев службы ни разу не получил гуманитарную помощь, которую высылали с помощью правительства региона. По её словам, все необходимые строительные материалы и снаряжение покупали родственники и волонтёры.
Но глава региона заметил, что, если чего-то не хватает, нужно обратиться в администрацию или правительство:
Мы всем, каждому нашему мобилизованному, в самом начале оказали помощь. Занимался этим лично. Наши парни служат в большом количестве подразделений. С кем-то у нас фактически ежедневная связь, с кем-то связи нет. Все знают, куда нужно обращаться. Есть множество возможностей коммуникаций. Сформулируйте вопрос, придите в администрацию или в правительство — поможем вам максимально быстро.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что сегодня утром глава региона сообщил на своей странице в соцсетях об отправке гуманитарной помощи военнослужащим, проходящим службу в Луганской Народной Республике.