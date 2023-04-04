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Posted Вчера, 21:17

Published Вчера, 21:17

Modified Вчера, 21:20

Updated Вчера, 21:20

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Некоторым военнослужащим не приходит гумпомощь от белгородского правительства

3 апреля 2023, 21:17
Фото: 1MI
Такую информацию белгородка сообщила губернатору в прямом эфире. По её словам, все необходимые вещи закупали родственники и волонтёры.

В вечернем прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась женщина. Если верить жительнице региона, её знакомый военнослужащий, как и весь его полк, за восемь месяцев службы ни разу не получил гуманитарную помощь, которую высылали с помощью правительства региона. По её словам, все необходимые строительные материалы и снаряжение покупали родственники и волонтёры.

Но глава региона заметил, что, если чего-то не хватает, нужно обратиться в администрацию или правительство:

Мы всем, каждому нашему мобилизованному, в самом начале оказали помощь. Занимался этим лично. Наши парни служат в большом количестве подразделений. С кем-то у нас фактически ежедневная связь, с кем-то связи нет. Все знают, куда нужно обращаться. Есть множество возможностей коммуникаций. Сформулируйте вопрос, придите в администрацию или в правительство — поможем вам максимально быстро.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что сегодня утром глава региона сообщил на своей странице в соцсетях об отправке гуманитарной помощи военнослужащим, проходящим службу в Луганской Народной Республике.

Белгородским военнослужащим, проходящим службу в ЛНР, отправили гумпомощь
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#Александра Склярова#Гуманитарная помощь#Военнослужащие#Спецоперация#Мобилизованные#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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