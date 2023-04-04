Некоторым военнослужащим не приходит гумпомощь от белгородского правительства

В вечернем прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась женщина. Если верить жительнице региона, её знакомый военнослужащий, как и весь его полк, за восемь месяцев службы ни разу не получил гуманитарную помощь, которую высылали с помощью правительства региона. По её словам, все необходимые строительные материалы и снаряжение покупали родственники и волонтёры.