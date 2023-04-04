«Народный фермер» назвал сумму ущерба белгородскому агросектору

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Ассоциация «Народный фермер» подсчитала размер ущерба, который понёс белгородский агросектор. В растениеводстве сумма составила 165,8 млн рублей, в животноводстве — 39,6 млн. Речь идёт о гибели озимой пшеницы и других культур, скота, повреждении производственных объектов и сельхозтехники. Статистику передали в Минсельхоз РФ.
«Народный фермер» предлагает расширить поддержку аграриев, которые работают в приграничье. Одна из мер — введение кредитных каникул сроком на два года для этой категории. Помимо этого, предлагается отработать механизм оперативного субсидирования расходов, уже понесённых фермерами. Помочь в этом может резервный фонд.
Предлагается расширить перечень страховых рисков и объектов страхования по договорам, заключённым с господдержкой. Необходимо закрепить риск утраты или повреждения имущества из-за теракта или диверсии, закрепить используемое для производства имущество фермеров в качестве объекта страхования, а также субсидировать увеличение размера страховой премии, уверены в ассоциации.
Ещё одно предложение связано с увеличением компенсации за утрату имущества. За частичную утрату это может быть сумма до 800 тыс. рублей, за полную утрату — до 1 млн рублей. Речь о расширении компенсации, выплачиваемой в соответствии с законом о противодействии терроризму.
Ранее сообщалось, что в этом году 26 фермерских хозяйств в Белгородской области, возможно, не смогут приступить к весенним полевым работам. Только в растениеводстве потери на фоне СВО могут достигнуть в этом году 11,5 млрд рублей.
Напомним, что в результате обстрела 2 апреля в Валуйском горокруге погибло 15 голов крупнорогатого скота.