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«Народный фермер» назвал сумму ущерба белгородскому агросектору

4 апреля 2023, 12:01
Фото: 1MI

Кредитные каникулы на 2 года предложили ввести для фермеров белгородского приграничья

По информации ассоциации, ущерб по растениеводству составил 165,8 млн рублей, животноводству — 39,6 млн. Доклад с этими данными передали в Минсельхоз. «Народный фермер» предложил расширить поддержку пострадавших аграриев. В числе мер — кредитные каникулы, увеличение компенсации за утрату имущества.

Ассоциация «Народный фермер» подсчитала размер ущерба, который понёс белгородский агросектор. В растениеводстве сумма составила 165,8 млн рублей, в животноводстве — 39,6 млн. Речь идёт о гибели озимой пшеницы и других культур, скота, повреждении производственных объектов и сельхозтехники. Статистику передали в Минсельхоз РФ.

«Народный фермер» предлагает расширить поддержку аграриев, которые работают в приграничье. Одна из мер — введение кредитных каникул сроком на два года для этой категории. Помимо этого, предлагается отработать механизм оперативного субсидирования расходов, уже понесённых фермерами. Помочь в этом может резервный фонд.

Предлагается расширить перечень страховых рисков и объектов страхования по договорам, заключённым с господдержкой. Необходимо закрепить риск утраты или повреждения имущества из-за теракта или диверсии, закрепить используемое для производства имущество фермеров в качестве объекта страхования, а также субсидировать увеличение размера страховой премии, уверены в ассоциации.

Ещё одно предложение связано с увеличением компенсации за утрату имущества. За частичную утрату это может быть сумма до 800 тыс. рублей, за полную утрату — до 1 млн рублей. Речь о расширении компенсации, выплачиваемой в соответствии с законом о противодействии терроризму.

Ранее сообщалось, что в этом году 26 фермерских хозяйств в Белгородской области, возможно, не смогут приступить к весенним полевым работам. Только в растениеводстве потери на фоне СВО могут достигнуть в этом году 11,5 млрд рублей.

Напомним, что в результате обстрела 2 апреля в Валуйском горокруге погибло 15 голов крупнорогатого скота.

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#Инна Рогова#Сельское хозяйство#Фермеры#Ущерб#Растениеводство#Животноводство#Агросектор#Кредитные каникулы#Компенсация#Страхование#Экономика#Белгородская область#Приграничье
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