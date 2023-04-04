«Народный фермер» назвал сумму ущерба белгородскому агросектору

Ещё одно предложение связано с увеличением компенсации за утрату имущества. За частичную утрату это может быть сумма до 800 тыс. рублей, за полную утрату — до 1 млн рублей. Речь о расширении компенсации, выплачиваемой в соответствии с законом о противодействии терроризму.