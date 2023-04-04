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На капремонт и строительство белгородских объектов культуры выделили 1,5 млрд рублей

4 апреля 2023, 08:47
Фото: 1MI
12 объектов капитально ремонтируют, ещё семь находятся в стадии строительства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

1,5 млрд рублей в Белгородской области направили на капитальный ремонт и строительство культурных объектов. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, 12 объектов находятся в стадии капремонта, ещё семь — строятся.

В частности, ремонтируют Старооскольский художественный музей. На эти цели направили средства из федерального и регионального бюджетов. Строители восстанавливают фасад, приводят в порядок внутренние помещения, меняют коммуникации. Планируется, что музей откроют к новому учебному году.

«К 1 сентября жители Старого Оскола, гости Старого Оскола получат новый, замечательный, красивый и современный музей. Обязательно постараюсь выехать и вместе поучаствовать в торжественной церемонии открытия», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что за год в Белгородской области выявили около 40 новых объектов культурного наследия. Всего в регионе насчитывается 2,2 тыс. таких объектов. Пять из них включили в единый госреестр. В их числе — контора сахарного завода в Ракитном конца XIX века.

Белгородская контора сахарного завода XIX века попала в госреестр культурных объектов
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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Культура#Объект культурного наследия#Наталья Корявых#Капремонт#Строительство#Старооскольский художественный музей#Старый Оскол
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