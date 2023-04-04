На капремонт и строительство белгородских объектов культуры выделили 1,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
1,5 млрд рублей в Белгородской области направили на капитальный ремонт и строительство культурных объектов. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, 12 объектов находятся в стадии капремонта, ещё семь — строятся.
В частности, ремонтируют Старооскольский художественный музей. На эти цели направили средства из федерального и регионального бюджетов. Строители восстанавливают фасад, приводят в порядок внутренние помещения, меняют коммуникации. Планируется, что музей откроют к новому учебному году.
«К 1 сентября жители Старого Оскола, гости Старого Оскола получат новый, замечательный, красивый и современный музей. Обязательно постараюсь выехать и вместе поучаствовать в торжественной церемонии открытия», — написал глава региона.
Ранее сообщалось, что за год в Белгородской области выявили около 40 новых объектов культурного наследия. Всего в регионе насчитывается 2,2 тыс. таких объектов. Пять из них включили в единый госреестр. В их числе — контора сахарного завода в Ракитном конца XIX века.