На капремонт и строительство белгородских объектов культуры выделили 1,5 млрд рублей

Ранее сообщалось, что за год в Белгородской области выявили около 40 новых объектов культурного наследия. Всего в регионе насчитывается 2,2 тыс. таких объектов. Пять из них включили в единый госреестр. В их числе — контора сахарного завода в Ракитном конца XIX века.