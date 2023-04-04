На благоустройство сквера «Театральный» в Белгороде готовы потратить 7,8 млн рублей

Как следует из технического задания, в порядок приводить будут прилегающую территорию за зданием драматического театра на Соборной площади. Подрядчик должен сначала установить временные знаки и разобрать тротуары, уложить плитку. Затем требуется установить поребрик и бордюр, отремонтировать проезд и провести озеленение.