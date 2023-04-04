На благоустройство сквера «Театральный» в Белгороде готовы потратить 7,8 млн рублей

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:59
Сквер «Театральный», который находится около драмтеатра в центре Белгорода, планируют привести в порядок. На подрядные работы по объекту готовы выделить 7,8 млн рублей. Управление капитального строительства при городской администрации ищет исполнителя. Заявки можно подавать до 10 апреля. Исполнителя определят спустя два дня.
Как следует из технического задания, в порядок приводить будут прилегающую территорию за зданием драматического театра на Соборной площади. Подрядчик должен сначала установить временные знаки и разобрать тротуары, уложить плитку. Затем требуется установить поребрик и бордюр, отремонтировать проезд и провести озеленение.
Согласно контракту, исполнитель должен завершить работы к 1 августа текущего года. Гарантийный срок на выполненное благоустройство составит пять лет.
Напомним, в мае 2022 года белгородцы выбирали, каким будет сквер около драмтеатра. Предлагалось реконструировать фонтан и уложить новое плиточное покрытие. Сам сквер хотели разделить на зоны для тихого отдыха и массовых мероприятий.