Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Изображение материала

На благоустройство сквера «Театральный» в Белгороде готовы потратить 7,8 млн рублей

4 апреля 2023, 07:56
Фото: 1MI
В сквере уложат плитку, установят бордюр и проведут озеленение. Исполнителя определят 12 апреля. Завершить работы подрядчик должен к 1 августа, следует из данных сайта госзакупок.

Сквер «Театральный», который находится около драмтеатра в центре Белгорода, планируют привести в порядок. На подрядные работы по объекту готовы выделить 7,8 млн рублей. Управление капитального строительства при городской администрации ищет исполнителя. Заявки можно подавать до 10 апреля. Исполнителя определят спустя два дня.

Как следует из технического задания, в порядок приводить будут прилегающую территорию за зданием драматического театра на Соборной площади. Подрядчик должен сначала установить временные знаки и разобрать тротуары, уложить плитку. Затем требуется установить поребрик и бордюр, отремонтировать проезд и провести озеленение.

Согласно контракту, исполнитель должен завершить работы к 1 августа текущего года. Гарантийный срок на выполненное благоустройство составит пять лет.

Фото: сайт госзакупок

Напомним, в мае 2022 года белгородцы выбирали, каким будет сквер около драмтеатра. Предлагалось реконструировать фонтан и уложить новое плиточное покрытие. Сам сквер хотели разделить на зоны для тихого отдыха и массовых мероприятий.

В Белгороде выбирают, каким будет «Театральный» сквер в центре
Узнать подробнее
Читайте также:
В Чернянке благоустроят сквер у памятника «Скорбящая мать»На месте свалок в Белгороде и Грайвороне появятся парк и скверВ Белгороде на улице Костюкова благоустроят сквер за 48 млн рублей
#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Город#Сквер#Госзакупки#Благоустройство#Театральный сквер#Бгадт им. щепкина
Подпишитесь
Беспилотник под Белгородом сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды
Сегодня, 09:13
Фуглаев против Фуглаевых, «Турбонасос» и танковые пирамиды: арбитражные дела марта
Сегодня, 08:25
Заинтересованная «Вега», неуступчивый ИП: по дому на Гражданском в Белгороде идёт суд
Сегодня, 11:03
Дома с округлыми углами: как изменится набережная Северского Донца после обустройства
Сегодня, 11:49
Реконструкция центрального парка: что имеем сейчас и что ждёт через два года
Сегодня, 06:54
БФТ-Холдинг реализовал СМС-оповещение пользователей и процесс возврата услуг в МФЦ
Сегодня, 08:09