Мэрия Белгорода расторгла контракт со свидетелем по делу экс-мэра Антона Иванова

Заключила мэрия контракт с «ТСМ» 17 октября 2022 года. Через месяц, 10 ноября, контракт расторгли: случилось это спустя десять дней после того, как экс-мэр Антон Иванов покинул свою должность. Тогда он написал заявление по собственному желанию: спустя несколько месяцев бывший градоначальник стал подозреваемым во взяточничестве.