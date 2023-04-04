Мэрия Белгорода расторгла контракт со свидетелем по делу экс-мэра Антона Иванова

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Компания «ТехСтройМонтаж» должна была капитально отремонтировать ливневую канализацию по адресу ул. Красноармейская, дома № 85-97. При этом «ТСМ» была единственной организацией, подавшей заявку на участие: выполнить работы она должна была за 5 млн рублей.
Гендиректор «ТехСтройМонтаж» — некий Александр Барыбин. На данный момент он владеет всем уставным капиталом фирмы. Убыток организации в 2022 году составил 19 млн рублей. Ранее компания называлась «Факториал»: до 2018 года владел ею Антон Иванов.
Заключила мэрия контракт с «ТСМ» 17 октября 2022 года. Через месяц, 10 ноября, контракт расторгли: случилось это спустя десять дней после того, как экс-мэр Антон Иванов покинул свою должность. Тогда он написал заявление по собственному желанию: спустя несколько месяцев бывший градоначальник стал подозреваемым во взяточничестве.
По версии следствия, Иванов получил взятку в виде ноутбука от компании «ПромАгроСтрой», чтобы помочь организации получить договор на строительство домов для участковых уполномоченных полиции. Директором «ПАС» является Александр Барыбин: человек с таким именем и дал показания против Иванова.