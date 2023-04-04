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Мэрия Белгорода расторгла контракт со свидетелем по делу экс-мэра Антона Иванова

4 апреля 2023, 15:10
Фото: 1MI
Согласно данным сайта госзакупок, 17 октября 2022 года мэрия Белгорода заключила контракт с компанием «ТСМ» — её директором является Александр Барыбин. 10 ноября контракт расторгли: через десять дней после того, как Антон Иванов покинул должность.

Компания «ТехСтройМонтаж» должна была капитально отремонтировать ливневую канализацию по адресу ул. Красноармейская, дома № 85-97. При этом «ТСМ» была единственной организацией, подавшей заявку на участие: выполнить работы она должна была за 5 млн рублей.

Гендиректор «ТехСтройМонтаж» — некий Александр Барыбин. На данный момент он владеет всем уставным капиталом фирмы. Убыток организации в 2022 году составил 19 млн рублей. Ранее компания называлась «Факториал»: до 2018 года владел ею Антон Иванов.

Заключила мэрия контракт с «ТСМ» 17 октября 2022 года. Через месяц, 10 ноября, контракт расторгли: случилось это спустя десять дней после того, как экс-мэр Антон Иванов покинул свою должность. Тогда он написал заявление по собственному желанию: спустя несколько месяцев бывший градоначальник стал подозреваемым во взяточничестве.

По версии следствия, Иванов получил взятку в виде ноутбука от компании «ПромАгроСтрой», чтобы помочь организации получить договор на строительство домов для участковых уполномоченных полиции. Директором «ПАС» является Александр Барыбин: человек с таким именем и дал показания против Иванова.

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