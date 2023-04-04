Лучше только в Мытищах и Грозном: Белгород вошёл в топ комфортных для жизни городов

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Published Сегодня, 07:33
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Минстрой РФ подготовил исследование индекса качества городской среды по итогам минувшего года. Как оказалось, в Белгородской области доля городов с благоприятной городской средой составляет 82%. Для сравнения: в Воронежской области показатель равняется 53%, в Курской — 70%, Липецкой — 100%, Тамбовской — 75%.
В группе крупных городов, находящихся в условно комфортном климате, Белгород вошёл в топ-5. Областной центр по итогам года набрал 235 баллов. Больше только у городов Мытищи (241), Грозный (241), Тюмень (240). Сочи, как и Белгород, набрал 235 баллов.
В число больших городов с комфортной городской средой попал Старый Оскол. Он набрал 221 балл. В группе средних городов представлен Губкин (197 баллов), в подгруппах малых — Шебекино (206), Валуйки (192), Алексеевка (180), Короча (219), Грайворон (218), Новый Оскол (208), Строитель (206), Бирюч (180).
Всего Минстрой РФ рассчитал индекс качества городской среды для 1,1 тыс. городов. Исследование проводят ежегодно на основе информации от регионов, МВД, Минкультуры РФ, Роспотребнадзора, Росстата. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, — 360. Если индекс больше 180, городская среда считается благоприятной.