Лучше только в Мытищах и Грозном: Белгород вошёл в топ комфортных для жизни городов

В группе крупных городов, находящихся в условно комфортном климате, Белгород вошёл в топ-5. Областной центр по итогам года набрал 235 баллов. Больше только у городов Мытищи (241), Грозный (241), Тюмень (240). Сочи, как и Белгород, набрал 235 баллов.