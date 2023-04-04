Кириенко объявил о начале регистрации на конкурс управленцев “Лидеры России”

По словам генерального директора АНО “Россия – страна возможностей” Алексея Комиссарова, более трети участников – представители малого бизнеса и молодые предприниматели, а еще около 15% – руководители крупного и среднего бизнеса. Он напомнил, что принять участие в конкурсе “Лидеры России” могут руководители из России и других стран в возрасте до 55 лет, имеющие управленческий опыт более двух лет.