Кириенко объявил о начале регистрации на конкурс управленцев “Лидеры России”

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Победитель конкурса, помимо гранта на обучение в размере 1 млн рублей, будет иметь возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также получить карьерные консультации и сопровождение. Об этом пишет newsnn.ru.
Граждане иностранных государств, победившие в конкурсе, смогут приобрести российское гражданство по упрощенной системе, а иностранцам-финалистам будет предоставлен вид на жительство в РФ по аналогичной системе.
Выступая в эфире телеканала “Россия 24”, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что подать заявку можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.
“Почему важно участвовать в конкурсе «Лидеры России» именно сейчас – мир стремительно меняется, и происходят глобальные изменения, переждать которые нельзя. Единственный выход – участвовать в управлении изменениями и не отсиживаться. Главное – помнить, что любой кризис – время возможностей для России и каждого человека, и это нельзя упускать. Желаю всем участникам конкурса удачи!” – добавил Сергей Кириенко.
По словам генерального директора АНО “Россия – страна возможностей” Алексея Комиссарова, более трети участников – представители малого бизнеса и молодые предприниматели, а еще около 15% – руководители крупного и среднего бизнеса. Он напомнил, что принять участие в конкурсе “Лидеры России” могут руководители из России и других стран в возрасте до 55 лет, имеющие управленческий опыт более двух лет.
В нынешнем сезоне конкурса “Лидеры России” уже на стадии регистрации всем конкурсантам дадут полезные персональные рекомендации о том, как усовершенствовать свой стиль управления. Проходя очередной этап конкурса, каждый участник получает полные и подробные отчеты с анализом его навыков. Это индивидуальная программа развития, в основе которой лежит комплексная оценка управленческих способностей.
“Лидеры России” – ежегодный конкурс управленцев – проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. Его организатором выступает платформа “Россия – страна возможностей”. В предыдущие сезоны на участие в конкурсе подано более 840 тысяч заявок от россиян и представителей 150 зарубежных стран. Проект организован для поиска, развития и поддержки подающих надежды руководителей, имеющих высокий уровень лидерских качеств.