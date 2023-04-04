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Карантин из-за лейкоза у коров пришлось ввести в Белгородской области

4 апреля 2023, 11:12
Фото: 1MI
На нескольких участках региона из-за вируса ввели карантин. Заболевших животных выявили в Чернянском районе и Старооскольском горокруге, следует из приказов областного правительства.

В двух районах Белгородской области выявили несколько случаев лейкоза у крупного рогатого скота. Ограничительные мероприятия в связи с этим ввели в Старооскольском горокруге и Чернянском районе.

Эпизоотические очаги обнаружили в сёлах Ларисовка, Новоречье Чернянского района и в селе Новокладовое Старооскольского округа. Карантин на указанных в документах участках действует с 30 марта. Как неблагополучной по заболеванию определили территорию в радиусе 1 км вокруг очага во всех указанных случаях.

Ранее сообщалось, что лейкоз обнаружили у коров в сёлах Окуни, Волоконовка, Лубяное-Первое, Волотово, Александровка, Ольшанка, Петропавловка Чернянского района, а также в селе Городище Старооскольского горокруга.

Несколько очагов лейкоза у коров обнаружили в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Чернянский район#Карантин#Животные#Крупный рогатый скот#Заболевание#Лейкоз#Коровы
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