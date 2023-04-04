Карантин из-за лейкоза у коров пришлось ввести в Белгородской области

Эпизоотические очаги обнаружили в сёлах Ларисовка, Новоречье Чернянского района и в селе Новокладовое Старооскольского округа. Карантин на указанных в документах участках действует с 30 марта. Как неблагополучной по заболеванию определили территорию в радиусе 1 км вокруг очага во всех указанных случаях.