Карантин из-за лейкоза у коров пришлось ввести в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В двух районах Белгородской области выявили несколько случаев лейкоза у крупного рогатого скота. Ограничительные мероприятия в связи с этим ввели в Старооскольском горокруге и Чернянском районе.
Эпизоотические очаги обнаружили в сёлах Ларисовка, Новоречье Чернянского района и в селе Новокладовое Старооскольского округа. Карантин на указанных в документах участках действует с 30 марта. Как неблагополучной по заболеванию определили территорию в радиусе 1 км вокруг очага во всех указанных случаях.
Ранее сообщалось, что лейкоз обнаружили у коров в сёлах Окуни, Волоконовка, Лубяное-Первое, Волотово, Александровка, Ольшанка, Петропавловка Чернянского района, а также в селе Городище Старооскольского горокруга.