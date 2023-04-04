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Posted 4 апреля 2023, 08:40

Published 4 апреля 2023, 08:40

Modified 2 октября, 14:30

Updated 2 октября, 14:30

«Грибы Белогорья» не смогли остановить банкротство через Верховный суд

«Грибы Белогорья» не смогли остановить банкротство через Верховный суд

4 апреля 2023, 08:40
Фото: 1MI
Сюжет
Банкротство
Ферме по выращиванию шампиньонов отказали в кассационной жалобе на решение белгородского арбитражного суда. Теперь у компании есть право только на обжалование решения о начале конкурсного производства, сообщает «Ъ-Черноземье».

Ферма по выращиванию шампиньонов «Грибы Белогорья» в Белгородском районе не смогла остановить банкротство через Верховный суд РФ. Компании отказали в кассационной жалобе на решение, принятое Арбитражным судом Белгородской области.

Белгородский арбитраж весной 2022 года удовлетворил иск Сбербанка и ввёл на предприятии процедуру наблюдения. В сентябре процедура переросла в конкурсное производство, по итогам которого бизнес могут ликвидировать.

Как пишет издание со ссылкой на определение Верховного суда, обжаловать и отменить введение наблюдения возможно только до начала конкурсного производства. Теперь у компании осталось право на обжалование решение о начале следующей процедуры.

Сумма долгов предприятия на момент введения наблюдения составляла 1,9 млн рублей. При этом банк просил включить в реестр сумму более 219 млн рублей. В ходе банкротства ферма частично гасила задолженность по кредиту за счёт средств Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию. Один из траншей составил как минимум 24 млн рублей.

В фонде отметили, что общая сумма составила 84,6 млн рублей. Её фонд собирается вернуть как кредитор, поэтому сумма включена в реестр требований кредиторов.

Кроме того, ранее в банке заявили, что рассматривают возможность урегулирования конфликта. Представители предприятия утверждают, что долг образовался из-за аварии на производстве и вынужденного простоя. Также в компании заявили, что Сбербанк не дал отсрочку, пока бизнес находится в сложной ситуации.

ООО «Грибы Белогорья» зарегистрировано в приграничном посёлке Малиновка в Белгородском районе в 2016 году. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей.

Компания «Грибы Белогорья» пытается обжаловать банкротство в Верховном суде
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#Белгородская область#Экономика#Белгородский район#Банкротство#Арбитраж#Наблюдение#Верховный суд#Кассационная жалоба
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