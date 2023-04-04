Фуглаев против Фуглаевых, «Турбонасос» и танковые пирамиды: арбитражные дела марта

ООО «Строительно-монтажное предприятие» (СМП) подало к УКСу администрации Корочанского района сразу три иска: компания требует взыскать, в том числе и по муниципальному долгу, 84 млн, 76 млн и 22 млн рублей. Иск с последней суммой пока оставлен без движения — он был составлен с нарушением требований. Тем не менее, в общей сумме «СМП» требует с УКСа 182 млн рублей. Подробности дела в определениях суда не сообщаются.