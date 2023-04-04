Фуглаев против Фуглаевых, «Турбонасос» и танковые пирамиды: арбитражные дела марта

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Находящийся под стражей белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев подал в марте в суд несколько исковых заявлений к ООО «ТПК „Добрыня“». Интересно то, что половиной компании владеет жена Фуглаева, Юлия Алексеева.
В обоих случаях поводом стало «неисполнение или ненадлежащем исполнение обязательств по договорам займа и кредита». По одному иску Фуглаев требует с фирмы 22 млн рублей, по второму — 40 млн рублей.
На данный момент половина ТПК «Добрыни» принадлежит жене Сергея Фуглаева Юлии Алексеевой. Второй половиной владеет Людмила Фуглаева.
ТПК «Добрыня» работает в Белгороде с 2017 года и занимается оптовой торговлей алкогольными напитками. Руководитель — Евгений Савранский. По итогам 2021 года убыток фирмы составил 690 тыс. рублей.
ООО «Альфа» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО
«Турбонасос» в начале марта. Компания хочет уменьшить до нуля стоимость работ, проведённых ответчиком ещё в декабре 2020 года. Кроме того, «Альфа» требует взыскать с «Турбонасоса» 10 млн рублей — за оплату работ по договору.
Заседание по делу пройдёт 4 апреля. При этом стороны ходатайствовали об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции.
ООО «Альфа» зарегистрировано в Белгороде в 2019 году. Гендиректор — Максим Костиков. Сфера деятельности компании — оптовая торговля. Исковая нагрузка «Альфы» в роли ответчика — 93 млн рублей.
АО «Турбонасос» существует в Белгородской области уже 11 лет. Занимается компания производством гидравлических насосов, её гендиректор — Дмитрий Купрюнин. Исковая нагрузка «Турбонасоса» в роли истца — 31 млн рублей.
Управление капитального строительства (УКС) региона ответчиком выступает с марта: с иском к муниципальному учреждению в суд обратилось ЗАО «Белшпала». Повод соответствует духу времени: компания хочет обязать УКС принять 2 тыс. противотанковых бетонных заградительных пирамид и взыскать 19,7 млн рублей стоимости непринятого товара по договору на поставку от 30 декабря прошлого года.
Суд возбудил производство по делу. Заседание по нему пройдёт 5 апреля в Белгороде.
ЗАО «Белшпала» зарегистрировано в Белгороде в 2010 году. Гендиректор компании — Дмитрий Спиренков. Сфера её деятельности — производство изделий из бетона, цемента и гипса. В 2021 компания отчиталась о прибыли в размере 660 тыс. рублей.
Казначейство России обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к Министерству сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области: федералы требовали взыскать в доход РФ 217 млн. рублей за возмещение ущерба, причиненного стране.
Тем не менее, иск оставили без движения: как утверждает судья, составлено заявление было с нарушением требований. На данный момент истец может заново подать документы — до 21 апреля.
ООО «Строительно-монтажное предприятие» (СМП) подало к УКСу администрации Корочанского района сразу три иска: компания требует взыскать, в том числе и по муниципальному долгу, 84 млн, 76 млн и 22 млн рублей. Иск с последней суммой пока оставлен без движения — он был составлен с нарушением требований. Тем не менее, в общей сумме «СМП» требует с УКСа 182 млн рублей. Подробности дела в определениях суда не сообщаются.
«СМП» зарегистрировано в Белгородской области в 2015 году. Руководитель компании — Алексей Свиридов, бенефициар — Ибрагимов Хабиб Рауф Оглы. Занимается организация строительством помещений. Известно, что за последние пять лет компания заключила с корочанским УКСом 34 контракта на 546,9 млн рублей.
Ещё одно «СМП», но уже под номером «один», требует в судебном порядке с Белоблводоканала 8,8 млн рублей. О причинах спора в определении суда не сообщается, заседание же пройдёт 4 мая в Белгороде.
ООО «СМП»-1 зарегистрировано в Белгороде с 2015 года, компании семь лет. Её директор и владелец — Дмитрий Глущенко. В 2021 году компания отчиталась о прибыли в 9 млн рублей.
Кажется, это противостояние закончится ещё очень не скоро: ООО «Флагман» вновь обратилось с иском к ЦЭБу. В этот раз мусороперерабатывающий завод требует с ответчика 28 млн рублей долга по договору на оказание услуг по захоронению мусора.
Отметим, что этот договор компании подписали 27 декабря — в разгар судебных разбирательств. Не по плану пошло всё и в этот раз: действовать контракт должен был до 28 апреля 2024 года, проблемы же начались уже сейчас.
Мусорная война между двумя предприятиями ведётся уже весьма давно. Напомним, что ранее ЦЭБ требовал с предприятия «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало якобы неосновательное обогащение. «Флагман» тогда подал встречный иск о взыскании с ЦЭБа задолженности в размере 97 млн рублей.
10 марта Арбитражный суд установил принять исковое заявление администрации Белгорода: в нём мэрия требует с ООО «Доцент-Профи» 20 млн рублей задолженности за просроченную оплату аренды нескольких земельных участков. Судебное заседание пройдёт 26 апреля.
Компании «Доцент-Профи» семь лет. Сфера её деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Руководитель и бенефициар компании — Дмитрий Любченко.
Известно, что он также владеет ООО «Белгородстроймонтаж-заказчик»: компания взяла участок в аренду у мэрии Белгорода в 2005 году за 1 млн рублей в год. Там хотели построить автосалон, но в итоге случился долгострой, который В 2020 году начали сносить.
Известно также, что администрация Белгорода ранее требовала у компании через суд вернуть неустойку по аренде: вероятно, разбирательства продолжаются.
Финансовый управляющий должника Корзуна Жилвинаса Марина Голяницкая обратилась в Арбитражный суд Белгородской области к ООО «ЭлитСтройДТВ» с иском о взыскании 44 млн рублей. Женщина утверждает, что это доля в уставном капитале ООО «ЭлитСтройДТВ» и сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 5 июня 2020 года по 22 февраля 2023 года.
На данный момент идут разбирательства по делу. Последнее решение судья вынес 22 марта, удовлетворив требование истца наложить арест на земельный участок, расположенный в Курске.
Корзун Жилвинас — бизнесмен литовского происхождения, бывший генеральный директор завода «Русские протеины». Он является гендиректором ООО «Элитстрой ДТВ Курск», деятельность свою ведёт с 2003 года. Напомним, что у Корзуна был конфликт с «Протеинами», а конкретно — c бывшим бизнес-партнёром Артурасом Тамулионисом.
Что касается белгородской «ЭлитСтройДТВ», то руководит ею ещё один предприниматель иностранного происхождения — Томас Рицкевич. Компании 12 лет, сфера её деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
Предприниматель Вера Яковлева обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Домостроительная компания» (ДСК). Предприниматель требует взыскания убытков на сумму в 9 млн рублей.
Но исковое заявление оставили без движения: оно было подано с ошибками.
Компании ДСК 25 лет. 9 января текущего года единоличным владельцем компании ООО ДСК стал Максим Егоров. Ранее у компании было ещё три совладельца. ДСК занимается строительством жилых и нежилых зданий. Недавно предприятие подало исковое заявление к администрации Белгорода в Арбитражный суд области.