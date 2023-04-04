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Экс-секретаря Совбеза Мантулина наградили медалью «За заслуги перед Отечеством»

4 апреля 2023, 12:39
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Гладков вручил государственные награды РФ и Белгородской области

Среди награждённых — референт губернатора Олег Мантулин, министр образования региона Андрей Милёхин, начальник управления безопасности Евгений Воробьёв, а также горняки, электросварщики, машинисты. Подробности сообщили в областном правительстве.

В музее-диораме в Белгороде состоялась церемония вручения госнаград РФ и региона. Почётные звания, медали, благодарности получили 20 человек. Награды вручал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил экс-секретарь регионального Совета безопасности, референт губернатора Олег Мантулин. Этой же награды II степени удостоили начальника управления безопасности Евгения Воробьёва. Почётную грамоту президента РФ получил министр образования региона Андрей Милёхин.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени передали также четверым работникам «Белэнергомаш-БЗЭМ» и семерым сотрудникам Лебединского ГОКа. Ещё четверым белгородцам присвоили почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».

Медаль «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени получила замглавы администрации Ракитянского района Ольга Шатило, медаль II степени — глава К (Ф)Х из Прохоровского района Геннадий Поплавский.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
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