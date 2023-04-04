Экс-секретаря Совбеза Мантулина наградили медалью «За заслуги перед Отечеством»

Posted 4 апреля 2023, 12:39
Published 4 апреля 2023, 12:39
Modified 2 октября, 14:27
Updated 2 октября, 14:27
В музее-диораме в Белгороде состоялась церемония вручения госнаград РФ и региона. Почётные звания, медали, благодарности получили 20 человек. Награды вручал губернатор Вячеслав Гладков.
Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил экс-секретарь регионального Совета безопасности, референт губернатора Олег Мантулин. Этой же награды II степени удостоили начальника управления безопасности Евгения Воробьёва. Почётную грамоту президента РФ получил министр образования региона Андрей Милёхин.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени передали также четверым работникам «Белэнергомаш-БЗЭМ» и семерым сотрудникам Лебединского ГОКа. Ещё четверым белгородцам присвоили почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».
Медаль «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени получила замглавы администрации Ракитянского района Ольга Шатило, медаль II степени — глава К (Ф)Х из Прохоровского района Геннадий Поплавский.