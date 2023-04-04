БГТУ имени Шухова выиграл федеральный грант на развитие Центра трансфера технологий

Созданный в университете Центр трансфера технологий привлечет федеральное финансирование на реализацию программы развития в объеме 55 млн рублей на 4 года. Работа центра будет направлена на организацию эффективного взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики по двум ключевым направлениям: «Цифровой инжиниринг и киберфизические системы», «Рациональное природопользование и новые материалы».