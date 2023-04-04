БГТУ имени Шухова выиграл федеральный грант на развитие Центра трансфера технологий

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
По итогам конкурса Министерства науки и высшего образования России БГТУ имени Шухова вошел в перечень 20 вузов, которым в рамках национального проекта «Наука и университеты» будет предоставлена государственная поддержка центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности.
Созданный в университете Центр трансфера технологий привлечет федеральное финансирование на реализацию программы развития в объеме 55 млн рублей на 4 года. Работа центра будет направлена на организацию эффективного взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики по двум ключевым направлениям: «Цифровой инжиниринг и киберфизические системы», «Рациональное природопользование и новые материалы».
«Основной задачей центра является интенсификация взаимодействия университета с производственными предприятиями на качественно новом уровне посредством оперативного выявления индустриальных потребностей и подготовки индивидуальных технологических решений. Для эффективного продвижения вузовских перспективных разработок запланировано формирование команды технологических менеджеров, к работе которой могут присоединиться студенты, аспиранты, научно-педагогические работники, имеющие или успешно освоившие необходимый набор навыков и компетенций в рамках запланированных образовательных и акселерационных программ», — рассказала Татьяна Резниченко, директор Центра трансфера инновационных технологий БГТУ имени Шухова.
БГТУ имени Шухова приглашает к сетевому сотрудничеству всех заинтересованных в трансфере знаний и технологий в целях обеспечения импортонезависимости отечественной промышленности.