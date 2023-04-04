БФТ-Холдинг реализовал СМС-оповещение пользователей и процесс возврата услуг в МФЦ

Сложившаяся практика оказания госуслуг предполагает, что житель региона должен в определенный срок забрать результаты получения услуги из офиса МФЦ. Документы, полученные в ответ на запрос заявителя, некоторое время хранятся в многофункциональном центре, после чего, если житель не пришёл за ними, направляются обратно в орган власти. Чтобы напомнить заявителям о необходимости вовремя забрать документы, а также оптимизировать бизнес-процесс по взаимодействию между МФЦ Амурской области и органами власти, было принято решение о модернизации системы.