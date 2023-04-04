Беспилотники с обстрелами и весенний призыв обсуждали белгородцы 4 апреля

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
В Новой Таволжанке БПЛА сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды. Люди не пострадали. Повреждений также не зафиксировали. Помимо этого, в Шебекинском горокруге под обстрел попал хутор Марьино.
Под огнём 4 апреля оказался и Белгородский район. ВСУ обстреляли село Щетиновка. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Повреждений и пострадавших в населённом пункте нет.
Также под обстрел попал посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге. Подробностей происшествия нет.
Белгородских призывников не отправят на службу на освобождённых территориях. Молодых людей направят в основном в части Западного военного округа. Всего в рамках весенней призывной кампании ряды ВС РФ пополнят 1 тыс. жителей региона.
Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Белгородской области Александр Смирнов заверил, что белгородцев не отправят в регионы, прилегающие к зоне проведения СВО. Участвовать в спецоперации они тоже не будут.
Третья детская поликлиника в Белгороде переедет на новый адрес. Ранее на медучреждение поступало много жалоб. Оно находится на первом этаже многоэтажного дома, из-за чего пациентам зачастую не хватало места. В связи с этим приняли решение построить корпус в другом месте. Планируется, что его введут в эксплуатацию до 1 апреля следующего года.
Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, появится здание за троллейбусным депо. Финансируют строительство из федерального бюджета. Изначально возводить поликлинику планировали в 2025 году, однако сроки перенесли на 2024 год.