Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Беспилотники с обстрелами и весенний призыв обсуждали белгородцы 4 апреля

4 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В Шебекинском горокруге беспилотник сбросил взрывные устройства, белгородских призывников не отправят служить на освобождённые территории, а третья детская поликлиника в областном центре переедет на новый адрес.

Беспилотник и обстрелы

В Новой Таволжанке БПЛА сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды. Люди не пострадали. Повреждений также не зафиксировали. Помимо этого, в Шебекинском горокруге под обстрел попал хутор Марьино.

Под огнём 4 апреля оказался и Белгородский район. ВСУ обстреляли село Щетиновка. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Повреждений и пострадавших в населённом пункте нет.

Также под обстрел попал посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге. Подробностей происшествия нет. 

Беспилотник под Белгородом сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды
Узнать подробнее

Весенний призыв

Белгородских призывников не отправят на службу на освобождённых территориях. Молодых людей направят в основном  в части Западного военного округа. Всего в рамках весенней призывной кампании ряды ВС РФ пополнят 1 тыс. жителей региона.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Белгородской области Александр Смирнов заверил, что белгородцев не отправят в регионы, прилегающие к зоне проведения СВО. Участвовать в спецоперации они тоже не будут.

Белгородские призывники не будут проходить службу на освобождённых территориях
Узнать подробнее

Переезд детской поликлиники

Третья детская поликлиника в Белгороде переедет на новый адрес. Ранее на медучреждение поступало много жалоб. Оно находится на первом этаже многоэтажного дома, из-за чего пациентам зачастую не хватало места. В связи с этим приняли решение построить корпус в другом месте. Планируется, что его введут в эксплуатацию до 1 апреля следующего года.

Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, появится здание за троллейбусным депо. Финансируют строительство из федерального бюджета. Изначально возводить поликлинику планировали в 2025 году, однако сроки перенесли на 2024 год.

Третья детская поликлиника переедет на новый адрес в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской областиНачать призыв 30-летних мужчин на службу в армии РФ могут уже этой веснойВ минздраве объяснили, как будут работать врачи ремонтируемой в Белгороде поликлиники
#Итоги дня#Белгородская область#Белгород#Андрей иконников#Общество#Медицина#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Военнослужащие#Срочники#Поликлиника#Строительство#Финансирование#Беспилотник#БПЛА#Наталья Корявых
Подпишитесь
Белгородские призывники не будут проходить службу на освобождённых территориях
Сегодня, 14:18
Под Белгородом проведут учения по действиям в случае ЧС
Сегодня, 17:35
Заинтересованная «Вега», неуступчивый ИП: по дому на Гражданском в Белгороде идёт суд
Сегодня, 11:03
Дома с округлыми углами: как изменится набережная Северского Донца после обустройства
Сегодня, 11:49
Белгородцы боятся обстрелов приграничных кладбищ на Пасху
Сегодня, 16:45
Беспилотник под Белгородом сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды
Сегодня, 09:13