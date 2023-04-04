Беспилотники с обстрелами и весенний призыв обсуждали белгородцы 4 апреля

Третья детская поликлиника в Белгороде переедет на новый адрес. Ранее на медучреждение поступало много жалоб. Оно находится на первом этаже многоэтажного дома, из-за чего пациентам зачастую не хватало места. В связи с этим приняли решение построить корпус в другом месте. Планируется, что его введут в эксплуатацию до 1 апреля следующего года.