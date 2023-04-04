Беспилотник под Белгородом сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В Новой Таволжанке Шебекинского горокруга беспилотник сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на момент происшествия мирных жителей на территории не было. Поэтому обошлось без пострадавших. Разрушений тоже не зафиксировали.
С начала месяца это не первое происшествие в Новой Таволжанке. Так, 1 апреля стало известно, что на гражданский грузовик в частном секторе с дрона сбросили гранату. Повреждения получил только транспорт.
В ночь на 31 марта, напомним, ПВО сбила украинский беспилотник в Грайворонском горокруге. Сообщалось, что пострадавших и разрушений не было.
Помимо этого, беспилотник обнаружили на одном из кладбищ региона. Военные установили, что это был коптер DJI Mavic 3, к нему был прикреплено устройство для сброса снарядов.