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Беспилотник под Белгородом сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды

4 апреля 2023, 09:13
Фото: 1MI

Беспилотник сбросил два взрывных устройства в Новой Таволжанке Белгородской области

О происшествии в Шебекинском горокруге губернатор Вячеслав Гладков сообщил 4 апреля. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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Обстрел

В Новой Таволжанке Шебекинского горокруга беспилотник сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на момент происшествия мирных жителей на территории не было. Поэтому обошлось без пострадавших. Разрушений тоже не зафиксировали.

С начала месяца это не первое происшествие в Новой Таволжанке. Так, 1 апреля стало известно, что на гражданский грузовик в частном секторе с дрона сбросили гранату. Повреждения получил только транспорт.

В ночь на 31 марта, напомним, ПВО сбила украинский беспилотник в Грайворонском горокруге. Сообщалось, что пострадавших и разрушений не было.

Помимо этого, беспилотник обнаружили на одном из кладбищ региона. Военные установили, что это был коптер DJI Mavic 3, к нему был прикреплено устройство для сброса снарядов.

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