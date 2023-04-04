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Белгородцы просят разобраться с заброшенными дачами

4 апреля 2023, 20:46
Фото: 1MI
Местная жительница поделилась своим негодованием с белгородскими властями. Её тревожат дачи в посёлке Майский. Женщина считает, что эти места могут стать убежищем для плохих людей.

К главе Белгородского района Владимиру Перцеву и губернатору области Вячеславу Гладкову обратилась белгородка с жалобой на состояние дач за микрорайоном Майский-6.

Обещали снести старые заброшенные и разрушенные дачи. За Майским-6 сколько земли занимают заброшенные дачи, страшно. Рассадник. Непонятно, кто может там спрятаться.
Белгородка

Глава Белгородского района подтвердил, что проблема с обилием дачных массивов в муниципалитете действительно есть проблема. Тем не менее, решить её не могут — это частная территория. Поэтому за этим стараются следить и патрулировать места.

У нас 362 таких массива, более 2,5 тыс. участков. Где-то живут, где-то не проживают. Дороги нет, где-то территории заброшены. Согласен, это есть. Мы максимально стараемся дачные участки проходить с ДНД, казаками. Но, поймите, это частная территория. При любом варианте есть хозяева.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Вячеслав Гладков также прокомментировал ситуацию с дачами в Белгородском районе и сообщил, что у властей нет таких полномочий, чтобы решать проблему, например, сносом дач.

Вячеслав Гладков опроверг захват Майского под Белгородом
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#Алина Харина#Вячеслав Гладков#Владимир перцев#Белгородская область#Борисовский район#Общество#Дача#Заброшенные дома#Дачный массив
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