Белгородцы просят разобраться с заброшенными дачами

Posted Вчера, 20:46
Published Вчера, 20:46
Modified Вчера, 20:48
Updated Вчера, 20:48
К главе Белгородского района Владимиру Перцеву и губернатору области Вячеславу Гладкову обратилась белгородка с жалобой на состояние дач за микрорайоном Майский-6.
Обещали снести старые заброшенные и разрушенные дачи. За Майским-6 сколько земли занимают заброшенные дачи, страшно. Рассадник. Непонятно, кто может там спрятаться.
Белгородка
Глава Белгородского района подтвердил, что проблема с обилием дачных массивов в муниципалитете действительно есть проблема. Тем не менее, решить её не могут — это частная территория. Поэтому за этим стараются следить и патрулировать места.
У нас 362 таких массива, более 2,5 тыс. участков. Где-то живут, где-то не проживают. Дороги нет, где-то территории заброшены. Согласен, это есть. Мы максимально стараемся дачные участки проходить с ДНД, казаками. Но, поймите, это частная территория. При любом варианте есть хозяева.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Вячеслав Гладков также прокомментировал ситуацию с дачами в Белгородском районе и сообщил, что у властей нет таких полномочий, чтобы решать проблему, например, сносом дач.