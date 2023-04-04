Белгородцы на 12% реже стали вызывать врача на дом

Отметим, что не так давно повышенную заболеваемость ковидом фиксировали в Старом Осколе. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, связано это с тем, что старооскольцы чаще контактируют друг с другом — в городе не введён дистанционный режим обучения.