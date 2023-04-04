Белгородцы на 12% реже стали вызывать врача на дом

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Как сообщил Андрей Иконников, обращаемость в поликлиники в целом по региону снизилась на 5%. Стали реже вызывать и врача на дом — число случаев снизилось на 12%.
По мнению министра, связано это с тем, что в некоторых муниципальных районах школы были на каникулах. Теперь дети снова вернулись в учебные заведения: ситуацию будут мониторить.
Не выросло и число пациентов в стационарах — 200 человек.
Видим, что ситуация обычная и без какого-то подъёма. Такое, чтобы что-то сверхъестественного было, — не происходит. Обычная работа.
Андрей Иконников
Отметим, что не так давно повышенную заболеваемость ковидом фиксировали в Старом Осколе. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, связано это с тем, что старооскольцы чаще контактируют друг с другом — в городе не введён дистанционный режим обучения.