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Белгородцы на 12% реже стали вызывать врача на дом

4 апреля 2023, 07:55
Фото: 1MI
Министр регионального здравоохранения Андрей Иконников рассказал, что уровень заболеваемости ОРВИ и ковидом в целом стабилен по Белгородской области.

Как сообщил Андрей Иконников, обращаемость в поликлиники в целом по региону снизилась на 5%. Стали реже вызывать и врача на дом — число случаев снизилось на 12%.

По мнению министра, связано это с тем, что в некоторых муниципальных районах школы были на каникулах. Теперь дети снова вернулись в учебные заведения: ситуацию будут мониторить.

Не выросло и число пациентов в стационарах — 200 человек.

Видим, что ситуация обычная и без какого-то подъёма. Такое, чтобы что-то сверхъестественного было, — не происходит. Обычная работа.
Андрей Иконников

Отметим, что не так давно повышенную заболеваемость ковидом фиксировали в Старом Осколе. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, связано это с тем, что старооскольцы чаще контактируют друг с другом — в городе не введён дистанционный режим обучения.

Гладков рассказал, почему старооскольцы чаще болеют коронавирусом
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#Врачи#Вызов#Минздрав#Орви#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников#Вячеслав Гладков#Артем Черненко
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