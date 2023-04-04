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Белгородский губернатор Гладков: Овощей нам не хватает

4 апреля 2023, 08:20
Фото: 1MI

Более 60 млн рублей грантов выделили в Белгородской области по проекту «Агростартап»

Аграриям стараются оказать различные формы поддержки, заявил Вячеслав Гладков. Одним из последних помощь получило фермерское хозяйство в Чернянском районе. Губернатор рассчитывает, что вскоре из тепличного комплекса в продажу поступят помидоры, огурцы, капуста, так как овощей в регионе не хватает.

В Белгородской области в текущем году выделили более 60 млн рублей грантов по проекту «Агростартап». Это лишь одна из форм поддержки аграриев региона, заявил Вячеслав Гладков. Чтобы узнать об остальных, с/х производители могут обратиться в областное министерство сельского хозяйства.

Одним из последних госпомощь в регионе получило фермерское хозяйство «Шанс» из Чернянского района. Фермеры добились возмещения затрат на строительство теплицы. В итоге в эксплуатацию ввели 3,5 тыс. га тепличного хозяйства.

Я очень рад этому событию, потому что овощей нам не хватает. Стараемся уделять этому большое внимание. И помидоры, и огурцы, и, конечно же, капуста — надеюсь, что из этого хозяйства в ближайшее время поступит на столы жителей Белгородской области.
Вячеслав Гладков

Напомним, что в грантовом конкурсе «Агростартап» могут принять участие физлица, крестьянско-фермерские хозяйства или индивидуальные предприниматели. Ранее в регионе определили 10 победителей. Один из них — фермер из Корочанского района. Выигранные 3 млн рублей он собирается потратить на разведение австралийских красноклешневых раков.

В Белгородской области назвали победителей грантового конкурса «Агростартап»
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#Инна Рогова#Овощи#Агростартап#Гранты#Фермерское хозяйство#Господдержка#Экономика#Белгородская область#Чернянский район#Корочанский район#Вячеслав Гладков
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