Белгородский губернатор Гладков: Овощей нам не хватает

В Белгородской области в текущем году выделили более 60 млн рублей грантов по проекту «Агростартап». Это лишь одна из форм поддержки аграриев региона, заявил Вячеслав Гладков. Чтобы узнать об остальных, с/х производители могут обратиться в областное министерство сельского хозяйства.