Белгородский губернатор Гладков: Овощей нам не хватает

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В Белгородской области в текущем году выделили более 60 млн рублей грантов по проекту «Агростартап». Это лишь одна из форм поддержки аграриев региона, заявил Вячеслав Гладков. Чтобы узнать об остальных, с/х производители могут обратиться в областное министерство сельского хозяйства.
Одним из последних госпомощь в регионе получило фермерское хозяйство «Шанс» из Чернянского района. Фермеры добились возмещения затрат на строительство теплицы. В итоге в эксплуатацию ввели 3,5 тыс. га тепличного хозяйства.
Я очень рад этому событию, потому что овощей нам не хватает. Стараемся уделять этому большое внимание. И помидоры, и огурцы, и, конечно же, капуста — надеюсь, что из этого хозяйства в ближайшее время поступит на столы жителей Белгородской области.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в грантовом конкурсе «Агростартап» могут принять участие физлица, крестьянско-фермерские хозяйства или индивидуальные предприниматели. Ранее в регионе определили 10 победителей. Один из них — фермер из Корочанского района. Выигранные 3 млн рублей он собирается потратить на разведение австралийских красноклешневых раков.