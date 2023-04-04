Белгородские призывники не будут проходить службу на освобождённых территориях

Как сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Белгородской области Александр Смирнов, белгородцев не отправят служить в регионы, прилегающие к зоне проведения спецоперации. Он заверил, что молодые люди в СВО участвовать не будут, как и проходить службу на освобождённых территориях.