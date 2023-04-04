Белгородские призывники не будут проходить службу на освобождённых территориях

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Во время весенней призывной кампании 2023 года ряды Вооружённых сил пополнят порядка 1 тыс. белгородских призывников. Служить их направят в основном в воинские части Западного военного округа.
Как сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Белгородской области Александр Смирнов, белгородцев не отправят служить в регионы, прилегающие к зоне проведения спецоперации. Он заверил, что молодые люди в СВО участвовать не будут, как и проходить службу на освобождённых территориях.
Призыв в 2023 году стартовал 1 апреля. Он продлится до 15 июля. Всего в регионе работают 23 комиссии. Призывники в обязательном порядке сдадут тест на ковид, пройдут дактилоскопию, медосмотр и профессионально-психологический отбор.