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Белгородские призывники не будут проходить службу на освобождённых территориях

4 апреля 2023, 14:18
Фото: 1MI

Около тысячи белгородских призывников отправятся на срочную службу

Призывников в основном направят в части Западного военного округа. В субъектах, прилегающих к зоне СВО, они служить не будут, рассказал «Миру Белогорья» начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу регионального военного комиссариата Александр Смирнов.
Сюжет
Призыв

Во время весенней призывной кампании 2023 года ряды Вооружённых сил пополнят порядка 1 тыс. белгородских призывников. Служить их направят в основном в воинские части Западного военного округа.

Как сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Белгородской области Александр Смирнов, белгородцев не отправят служить в регионы, прилегающие к зоне проведения спецоперации. Он заверил, что молодые люди в СВО участвовать не будут, как и проходить службу на освобождённых территориях.

Призыв в 2023 году стартовал 1 апреля. Он продлится до 15 июля. Всего в регионе работают 23 комиссии. Призывники в обязательном порядке сдадут тест на ковид, пройдут дактилоскопию, медосмотр и профессионально-психологический отбор.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Призыв#Служба#Срочники#ВС РФ#Общество
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