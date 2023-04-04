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Posted Вчера, 19:28

Published Вчера, 19:28

Modified Вчера, 19:30

Updated Вчера, 19:30

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Белгородские предприятия расчищают подвалы

4 апреля 2023, 19:28
Фото: администрация Староосколького округа
Им пришли уведомления о необходимости подготовить оборонительные сооружения. Губернатор Белгородской области подтвердил эту информацию.
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СВО

Во время прямого эфира Вячеслава Гладкова 4 апреля обсуждались вопросы безопасности региона. В том числе и гипотетические наступления, которыми пугают белгородцев с начала спецоперации. Как выяснилось, теперь местные предприятия должны подготавливать оборонительные сооружения.

Предприятиям пришло уведомление о подготовке оборонительных сооружений: окопы, окна, подвалы расчистить. Есть ли какие-то разведданные о том, что весной ждать наступления ВСУ?
Евгения, белгородка

Губернатора не удивило сообщение местной жительницы. Он отметил, что это вопрос безопасности в случае ухудшения ситуации.

Мы должны заниматься вопросами гражданской обороны, поэтому защитные сооружения — это один из элементов. Проверяем предприятия, говорим, что нужно сделать, и надеемся, что это нам не понадобится. Но если понадобится — это должно быть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона напомнил, что в случае ухудшения ситуации информацию сразу доведут до населения. Также Гладков сегодня опроверг захват Майского в Белгородском районе, о котором ему написали.

Вячеслав Гладков опроверг захват Майского под Белгородом
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#Алина Харина#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Город#СВО#ВСУ#Оборонительные сооружения#Подвалы
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