Белгородские предприятия расчищают подвалы

Во время прямого эфира Вячеслава Гладкова 4 апреля обсуждались вопросы безопасности региона. В том числе и гипотетические наступления, которыми пугают белгородцев с начала спецоперации. Как выяснилось, теперь местные предприятия должны подготавливать оборонительные сооружения.