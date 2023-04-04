Белгородка больше года жалуется на разваливающийся музей-усадьбу Щепкина

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Белгородка пожаловалась, что никто не обращает внимание на музейный комплекс, посвящённый Михаилу Щепкину. Зажиточная усадьба крестьянина XIX века разваливается, а проводить экскурсии там невозможно. Об этом женщина написала на странице губернатора Вячеслава Гладкова.
«Музей с уникальной коллекцией подлинных предметов XVIII–XIX веков нуждается в капитальном ремонте. Когда-то этот объект культурного наследия был гордостью белгородцев. Почему сейчас ситуация изменилась?» — продолжила Елена.
Женщине ответил глава Яковлевского горокруга Олег Медведев. Чиновник заявил, что принял обращение белгородки в работу и пообещал проработать вопрос с профильными ведомствами.
По словам жительницы региона, на самом деле вопрос стоит уже с прошлого года. В этом году музею исполняется 35 лет. Также она пишет, что сметная документация уже есть, необходимо найти финансирование и начать реставрационные работы.
Медведев снова ответил женщине и сообщил, что сотрудники местной администрации ведут активную работу по популяризации музея М. С. Щепкина и включению его в областную программу строительства и капитального ремонта.
«В настоящее время проектно-сметная документация направлена в министерство строительства Белгородской области, надеемся на положительное решение. О результатах дополнительно проинформирую на своей странице», — пишет чиновник.
Тем не менее белгородка настаивает, что такой же ответ она получала и год назад. С тех пор, судя по всему, ситуация не изменилась.
«Где тут активность сотрудников администрации? Ответы шаблонные отправлять? Неужели не жалко музей? Он был и есть гордостью района и нашей области. В ваших руках его судьба», — заключила Елена.