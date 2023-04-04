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Белгородка больше года жалуется на разваливающийся музей-усадьбу Щепкина

4 апреля 2023, 10:49
Фото: Елена Комарова, ВК
Женщина на странице губернатора пишет про музейный комплекс, посвящённый Щепкину. Усадьба разваливается, а проводить экскурсии там невозможно. Жительнице регионе ответили в местной администрации, однако ответ она назвала шаблонным и заявила, что аналогичную отписку уже получала.
Сюжет
Музей

Белгородка пожаловалась, что никто не обращает внимание на музейный комплекс, посвящённый Михаилу Щепкину. Зажиточная усадьба крестьянина XIX века разваливается, а проводить экскурсии там невозможно. Об этом женщина написала на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

«Музей с уникальной коллекцией подлинных предметов XVIII–XIX веков нуждается в капитальном ремонте. Когда-то этот объект культурного наследия был гордостью белгородцев. Почему сейчас ситуация изменилась?» — продолжила Елена.

Женщине ответил глава Яковлевского горокруга Олег Медведев. Чиновник заявил, что принял обращение белгородки в работу и пообещал проработать вопрос с профильными ведомствами.

По словам жительницы региона, на самом деле вопрос стоит уже с прошлого года. В этом году музею исполняется 35 лет. Также она пишет, что сметная документация уже есть, необходимо найти финансирование и начать реставрационные работы.

Медведев снова ответил женщине и сообщил, что сотрудники местной администрации ведут активную работу по популяризации музея М. С. Щепкина и включению его в областную программу строительства и капитального ремонта.

«В настоящее время проектно-сметная документация направлена в министерство строительства Белгородской области, надеемся на положительное решение. О результатах дополнительно проинформирую на своей странице», — пишет чиновник.

Тем не менее белгородка настаивает, что такой же ответ она получала и год назад. С тех пор, судя по всему, ситуация не изменилась.

«Где тут активность сотрудников администрации? Ответы шаблонные отправлять? Неужели не жалко музей? Он был и есть гордостью района и нашей области. В ваших руках его судьба», — заключила Елена.

Фото: страница Елены Комаровой ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Олег Медведев#Вячеслав Гладков#Музей#Общество#Культура#Музей щепкина#Жалоба#Обращение
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