Белгородец изуродовал неприятеля и оставил без глаза на фоне ссоры

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Жителя Белгородского района осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 62-летний мужчина изуродовал своего неприятеля и частично лишил его общей трудоспособности.
4 мая 2020 года потерпевший на автомобиле в сопровождении двоих знакомых приехал в Дубовое к дому обвиняемого. Пострадавший мужчина планировал выяснить обострившиеся накануне отношения.
Приехавший мужчина предложил подсудимому выйти на улицу. Последний взял с собой пистолет и в итоге выстрелил в неприятеля не меньше пяти раз в область головы, рук и туловища. Лицо потерпевшего теперь обезображено. Кроме того, он потерял глаз.
По уголовному делу состоялся суд. Обвиняемый так и не признал свою вину. Его приговорили к трём годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.