Белгородец изуродовал неприятеля и оставил без глаза на фоне ссоры

Приехавший мужчина предложил подсудимому выйти на улицу. Последний взял с собой пистолет и в итоге выстрелил в неприятеля не меньше пяти раз в область головы, рук и туловища. Лицо потерпевшего теперь обезображено. Кроме того, он потерял глаз.