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Белгородец изуродовал неприятеля и оставил без глаза на фоне ссоры

4 апреля 2023, 07:39
Фото: 1MI
Жителя Белгородского района приговорили к трём годам колонии общего режима. В суде мужчина так и не признал вину, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Суд

Жителя Белгородского района осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 62-летний мужчина изуродовал своего неприятеля и частично лишил его общей трудоспособности.

4 мая 2020 года потерпевший на автомобиле в сопровождении двоих знакомых приехал в Дубовое к дому обвиняемого. Пострадавший мужчина планировал выяснить обострившиеся накануне отношения.

Приехавший мужчина предложил подсудимому выйти на улицу. Последний взял с собой пистолет и в итоге выстрелил в неприятеля не меньше пяти раз в область головы, рук и туловища. Лицо потерпевшего теперь обезображено. Кроме того, он потерял глаз.

По уголовному делу состоялся суд. Обвиняемый так и не признал свою вину. Его приговорили к трём годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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#Наталья Корявых#Выстрел#Пистолет#Глаз#Дубовое#Белгородская область#Белгородский район#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Конфликт#Тяжкий вред здоровью
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