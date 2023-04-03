ВСУ обстреляли посёлок в Шебекинском округе

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях об обстреле посёлка Первомайский Шебекинского городского округа. Предварительно, пострадавших при обстреле нет.
В поселке Первомайском пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в 4 частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что сегодня под обстрел со стороны ВСУ также попало село Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадавших нет, однако есть повреждения в частном домовладении.