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ВСУ обстреляли посёлок в Шебекинском округе

3 апреля 2023, 15:36
Фото: 1MI
Под огонь попал посёлок Первомайский. По данным губернатора, пострадавших нет.
Сюжет
СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях об обстреле посёлка Первомайский Шебекинского городского округа. Предварительно, пострадавших при обстреле нет.

В поселке Первомайском пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в 4 частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что сегодня под обстрел со стороны ВСУ также попало село Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадавших нет, однако есть повреждения в частном домовладении.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Происшествия#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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