«Вижу огромные кучи мусора». Гладков — о весенней уборке в Белгородской области

Как отметил Вячеслав Гладков, с наступлением весны посещаемые людьми места, вроде парков, скверов, перекрестков, дорог и обочин начинают «зеленеть» — появившиеся мусорные «подснежники» будет труднее найти, а это недопустимо. Особенно много грязи в больших городах — Белгороде и Старом Осколе. Глава региона поручил главам ускориться и улучшить работу по уборке отходов.