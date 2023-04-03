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«Вижу огромные кучи мусора». Гладков — о весенней уборке в Белгородской области

3 апреля 2023, 08:16
Фото: 1MI

Гладков поручил закончить весеннюю уборку в Белгородской области до 1 мая

Во время оперсовещания с правительством региона губернатор Вячеслав Гладков заявил, что не доволен процессом уборки мусора в Белгородской области. Закончить работы глава поручил до 1 мая.

Как отметил Вячеслав Гладков, с наступлением весны посещаемые людьми места, вроде парков, скверов, перекрестков, дорог и обочин начинают «зеленеть» — появившиеся мусорные «подснежники» будет труднее найти, а это недопустимо. Особенно много грязи в больших городах — Белгороде и Старом Осколе. Глава региона поручил главам ускориться и улучшить работу по уборке отходов.

Уважаемые главы! Есть претензии к вашей работе. Вижу огромные кучи мусора и вижу, что работа недостаточная. С некоторыми говорил отдельно, работа проводится пока слабо. Вообще побелки деревьев вдоль дорог не вижу. Хотя время позволяет. Все работы должны быть выполнены до 1 мая.
Вячеслав Гладков

Пора субботников уже началась в Белгородской области. Проводить их будут даже в приграничной зоне — но только после согласования с Минобороны.

Проведение субботников в белгородском приграничье будут согласовывать с Минобороны
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#Артем Черненко#Субботник#Уборка#Критика#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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