«Вижу огромные кучи мусора». Гладков — о весенней уборке в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Как отметил Вячеслав Гладков, с наступлением весны посещаемые людьми места, вроде парков, скверов, перекрестков, дорог и обочин начинают «зеленеть» — появившиеся мусорные «подснежники» будет труднее найти, а это недопустимо. Особенно много грязи в больших городах — Белгороде и Старом Осколе. Глава региона поручил главам ускориться и улучшить работу по уборке отходов.
Уважаемые главы! Есть претензии к вашей работе. Вижу огромные кучи мусора и вижу, что работа недостаточная. С некоторыми говорил отдельно, работа проводится пока слабо. Вообще побелки деревьев вдоль дорог не вижу. Хотя время позволяет. Все работы должны быть выполнены до 1 мая.
Вячеслав Гладков
Пора субботников уже началась в Белгородской области. Проводить их будут даже в приграничной зоне — но только после согласования с Минобороны.