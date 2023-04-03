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В СК заявили о задержании подозреваемой в причастности ко взрыву в петербургском кафе

3 апреля 2023, 08:37
Фото: 1MI
Информацию о задержании Дарьи Треповой подтвердил СК. Ранее девушку объявили в розыск по подозрению в причастности ко взрыву в петербургском кафе, напоминают «Новые известия». В результате происшествия на месте погиб военкор Владлен Татарский.

3 апреля в Санкт-Петербурге задержали Дарью Трепову. Её подозревают в причастности ко взрыву в кафе в Северной столице накануне. По информации федерального СК, девушку задержали сотрудники ведомства совместно с оперативными службами.

Ранее стало известно, что Трепову объявили в розыск.

Взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел вечером 2 апреля. В это время в заведении проходила лекция военкора Владлена Татарского (Максим Фомин — настоящее имя). Мероприятие организовал дискуссионный клуб «Кибер Фронт Z».

Военкор погиб на месте. В результате взрыва пострадало более 30 человек. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Известный блогер Владен Татарский погиб в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе
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#Задержание#Подозреваемая#Ск#Розыск#Происшествия#Санкт-петербург#Владлен Татарский#Дарья Трепова
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