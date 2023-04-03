В СК заявили о задержании подозреваемой в причастности ко взрыву в петербургском кафе

Взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел вечером 2 апреля. В это время в заведении проходила лекция военкора Владлена Татарского (Максим Фомин — настоящее имя). Мероприятие организовал дискуссионный клуб «Кибер Фронт Z».