В СК заявили о задержании подозреваемой в причастности ко взрыву в петербургском кафе

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
3 апреля в Санкт-Петербурге задержали Дарью Трепову. Её подозревают в причастности ко взрыву в кафе в Северной столице накануне. По информации федерального СК, девушку задержали сотрудники ведомства совместно с оперативными службами.
Ранее стало известно, что Трепову объявили в розыск.
Взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел вечером 2 апреля. В это время в заведении проходила лекция военкора Владлена Татарского (Максим Фомин — настоящее имя). Мероприятие организовал дискуссионный клуб «Кибер Фронт Z».
Военкор погиб на месте. В результате взрыва пострадало более 30 человек. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).