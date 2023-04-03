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В Минпросвещения РФ передали первые списки приграничных школ для решения по ГИА

3 апреля 2023, 14:07
Фото: 1MI
Перечень уже сформировал ближайший сосед Белгородской области — Курский регион. По словам губернатора Романа Старовойта, в приграничных школах учится более 1,2 тыс. девятиклассников и более 450 одиннадцатиклассников. Согласно новым правилам, дети сами смогут выбрать, как завершить учебный год.
Сюжет
Школы

3 апреля стало известно, что президент Владимир Путин подписал документ об особом порядке итоговой аттестации для школьников из приграничных районов. Списки образовательных учреждений, на которые распространяется новое правило, определит Минпросвещения РФ.

Нововведение заключается в том, что выпускники 9-х и 11-х классов из приграничья смогут сами выбрать, в какой форме пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) — в виде ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации.

Ближайший сосед Белгородской области по Центральному Черноземью — Курский регион — уже направил заявку в Минпросвещения РФ. Местные власти просят ввести особый порядок аттестации в 88 школах и 23 филиалах в приграничье. Всего там обучается более 1,2 тыс. девятиклассников и более 450 одиннадцатиклассников, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

О том, подала ли заявку Белгородская область, пока неизвестно. Сколько приграничных школ включат в список от региона, тоже не сообщалось.

Впервые о том, чтобы ввести особый порядок аттестации на приграничных территориях, заговорили в феврале. Тогда речь шла о выпускниках из Белгородской, Брянской и Курской областей.

Госдума одобрила особый порядок итоговой аттестации для белгородских школьников
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