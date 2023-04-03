В Минпросвещения РФ передали первые списки приграничных школ для решения по ГИА

Ближайший сосед Белгородской области по Центральному Черноземью — Курский регион — уже направил заявку в Минпросвещения РФ. Местные власти просят ввести особый порядок аттестации в 88 школах и 23 филиалах в приграничье. Всего там обучается более 1,2 тыс. девятиклассников и более 450 одиннадцатиклассников, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.