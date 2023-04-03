В летние лагеря соседних регионов отправят не всех белгородских детей

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородец поинтересовался у Вячеслава Гладкова, почему детей из Масловой Пристани отправляют в лагеря в Разумном, если ранее обещали отправлять в соседние регионы: в Воронежскую и Липецкую области, а также в Санкт-Петербург.