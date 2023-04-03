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Posted Вчера, 20:20

Published Вчера, 20:20

Modified Вчера, 20:22

Updated Вчера, 20:22

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В летние лагеря соседних регионов отправят не всех белгородских детей

3 апреля 2023, 20:20
Фото: 1MI
Это невозможно из-за большого количества детей, проживающих в регионе, объяснил губернатор.
Сюжет
Отдых

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородец поинтересовался у Вячеслава Гладкова, почему детей из Масловой Пристани отправляют в лагеря в Разумном, если ранее обещали отправлять в соседние регионы: в Воронежскую и Липецкую области, а также в Санкт-Петербург.

По словам главы региона, это невозможно из-за большого количества детей, проживающих в приграничных муниципалитетах.

У нас с вами 95 тысяч школьников проживает в приграничных муниципальных образованиях. Отправить всех просто невозможно. И в Липецке, и в Воронеже, и в Санкт-Петербурге свои дети же никуда не делись и тоже пойдут в лагеря. В большом количестве школьники в эти регионы не поедут. И отмечу, что у нас в Разумном детских оздоровительных лагерей нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ранее губернаторы Воронежской и Липецкой областей, а также Санкт-Петербурга предложили принять детей из Белгородской области на лето в свои лагеря.

Белгородских школьников раньше времени отправят в летние лагеря
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#Александра Склярова#Летние лагеря#Общество#Отдых#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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