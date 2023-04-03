В Белгородской области сократилось количество пожаров

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Белгородской области количество пожаров сократилось на 17,8% по сравнению с 2022 годом. В том числе на 23,6% уменьшилось число ландшафтных пожаров. В общем на территории региона число возгораний сократилось с 388 до 319 случаев. По второй категории в прошлом году зафиксировали 55 случаев, в этом — 42.
Как отметил первый замначальника МЧС по региону Андрей Тюпин, в регионе в целях профилактики пожаров территории патрулируют представители местных администраций, департамента лесного хозяйства, сотрудники полиции, добровольцы и волонтёры. С белгородцами провели 21 тыс. бесед по соблюдению противопожарного режима. Также спасатели 6 тыс. раз обошли места проживания социально незащищённых слоёв населения, провели около 50 сходов граждан.
По данным чиновника, с 20 марта за различные нарушения требований пожарной безопасности составили 115 административных протоколов. Губернатор Вячеслав Гладков поручил усилить работу в указанном направлении главам администраций.