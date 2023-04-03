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В Белгородской области сократилось количество пожаров

3 апреля 2023, 13:38
Фото: 1MI

Число пожаров в Белгородской области сократилось на 18%

Общее количество пожаров в регионе снизилось на 17,8% в сравнении с 2022 годом. На 23,6% уменьшилось число ландшафтных пожаров. Об этом рассказал первый замначальника МЧС по региону Андрей Тюпин во время оперсовещания правительства.
Сюжет
Пожары

В Белгородской области количество пожаров сократилось на 17,8% по сравнению с 2022 годом. В том числе на 23,6% уменьшилось число ландшафтных пожаров. В общем на территории региона число возгораний сократилось с 388 до 319 случаев. По второй категории в прошлом году зафиксировали 55 случаев, в этом — 42.

Как отметил первый замначальника МЧС по региону Андрей Тюпин, в регионе в целях профилактики пожаров территории патрулируют представители местных администраций, департамента лесного хозяйства, сотрудники полиции, добровольцы и волонтёры. С белгородцами провели 21 тыс. бесед по соблюдению противопожарного режима. Также спасатели 6 тыс. раз обошли места проживания социально незащищённых слоёв населения, провели около 50 сходов граждан.

По данным чиновника, с 20 марта за различные нарушения требований пожарной безопасности составили 115 административных протоколов. Губернатор Вячеслав Гладков поручил усилить работу в указанном направлении главам администраций.

В Белгородской области участились ландшафтные пожары
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Пожары#Происшествия#МЧС#Профилактика
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