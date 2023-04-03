В Белгородской области сократилось количество пожаров

В Белгородской области количество пожаров сократилось на 17,8% по сравнению с 2022 годом. В том числе на 23,6% уменьшилось число ландшафтных пожаров. В общем на территории региона число возгораний сократилось с 388 до 319 случаев. По второй категории в прошлом году зафиксировали 55 случаев, в этом — 42.