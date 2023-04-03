В Белгородской области погиб пожилой мопедист

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В Волоконовском районе 2 апреля на трассе Волоконовка — Покровка — Н. Хуторное — Засосна погиб 68-летний водитель мопеда. Он не справился с управлением, съехал на обочину, перевернулся и погиб от полученных травм.
В Белгороде 45-летний водитель за рулём иномарки, будучи выпившим, на Народном бульваре при выезде со второстепенной дороги не уступил автомобилю Renault. Машины столкнулись. В аварии пострадал водитель Renault.
Ещё одно ДТП накануне произошло в Ровеньском районе. 32-летний водитель «Лады» при движении задним ходом наехал на пожилую велосипедистку. 73-летняя женщина получила травмы.