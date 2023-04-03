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В Белгородской области погиб пожилой мопедист

3 апреля 2023, 10:39
Фото: 1MI
Смертельное ДТП произошло в Волоконовском районе. 68-летний мужчина на мопеде не справился с управлением и съехал на обочину. От полученных травм он погиб. Подробности аварии сообщили в региональном УМВД.

В Волоконовском районе 2 апреля на трассе Волоконовка — Покровка — Н. Хуторное — Засосна погиб 68-летний водитель мопеда. Он не справился с управлением, съехал на обочину, перевернулся и погиб от полученных травм.

В Белгороде 45-летний водитель за рулём иномарки, будучи выпившим, на Народном бульваре при выезде со второстепенной дороги не уступил автомобилю Renault. Машины столкнулись. В аварии пострадал водитель Renault.

Ещё одно ДТП накануне произошло в Ровеньском районе. 32-летний водитель «Лады» при движении задним ходом наехал на пожилую велосипедистку. 73-летняя женщина получила травмы.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Волоконовский район#Ровеньский район#Смертельное ДТП#Происшествия#Авария#Мопед#Велосипед
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