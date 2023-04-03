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В Белгородской области отметят 30-летие с назначения митрополита Иоанна

3 апреля 2023, 13:24
Фото: 1MI
4 апреля митрополит Иоанн возглавит служение праздничной Божественной литургии в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.

В Белгородской области 4 апреля отметят 30-летие со дня архиерейской хиротонии митрополита Иоанна. Он сам возглавит служение праздничной Божественной литургии в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Начало состоится в 9:00.

4 апреля 1993 года в Богоявленском соборе Москвы архимандрита Иоанна посвятили в епископа Белгородского. 18 июля 1995 года образовали епархию. Её управляющим стал Иоанн. 22 августа в Смоленском соборе Белгорода состоялся первый съезд духовенства епархии.

После окончания богослужения 17 человек получат патриаршие награды. 13 людям вручат медали святого благоверного князя Дмитрия Донского, ещё четверым — патриаршие грамоты.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Иоанн#Религия#Митрополит#Богослужение#Новости Белгорода
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