В Белгородской области отметят 30-летие с назначения митрополита Иоанна

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Белгородской области 4 апреля отметят 30-летие со дня архиерейской хиротонии митрополита Иоанна. Он сам возглавит служение праздничной Божественной литургии в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Начало состоится в 9:00.
4 апреля 1993 года в Богоявленском соборе Москвы архимандрита Иоанна посвятили в епископа Белгородского. 18 июля 1995 года образовали епархию. Её управляющим стал Иоанн. 22 августа в Смоленском соборе Белгорода состоялся первый съезд духовенства епархии.
После окончания богослужения 17 человек получат патриаршие награды. 13 людям вручат медали святого благоверного князя Дмитрия Донского, ещё четверым — патриаршие грамоты.