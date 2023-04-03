В Белгородской области отметят 30-летие с назначения митрополита Иоанна

В Белгородской области 4 апреля отметят 30-летие со дня архиерейской хиротонии митрополита Иоанна. Он сам возглавит служение праздничной Божественной литургии в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Начало состоится в 9:00.