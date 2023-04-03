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В белгородском зоопарке на свет появился кенгурёнок

3 апреля 2023, 07:47
Фото: «Белгородский зоопарк» ВК
Родился маленький кенгуру несколько недель назад, однако это время он отсиживался в сумке. Теперь малыш окреп и показывается из своих «яслей».

В белгородском зоопарке — ещё одно пополнение. Несколько недель назад на свет появился кенгурёнок, который в это время прятался в сумке у своей матери. Теперь малыш показывается из своих «яслей».

Долгое время детёныш отсиживался в сумке в тепле и сытости и скрывался от любопытных взглядов. Теперь малыш окреп и смелее осматривает просторы своего вольера. Как утверждают в группе зоопарка, кенгурёнок уже готовится к первым вылазкам.

Напомним, в январе в зоопарк в Белгороде привезли чёрных лебедей из подмосковного парка «Диво-Птица». Зимой на птиц посетители смотрели через стекло, но летом лебедей планируют переселить в вольер с водоёмом.

В зоопарк Белгорода привезли чёрных лебедей из подмосковного парка «Диво-Птица»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Животные#Белгородский зоопарк#Кенгуру
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