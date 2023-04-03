В белгородском зоопарке на свет появился кенгурёнок

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В белгородском зоопарке — ещё одно пополнение. Несколько недель назад на свет появился кенгурёнок, который в это время прятался в сумке у своей матери. Теперь малыш показывается из своих «яслей».
Долгое время детёныш отсиживался в сумке в тепле и сытости и скрывался от любопытных взглядов. Теперь малыш окреп и смелее осматривает просторы своего вольера. Как утверждают в группе зоопарка, кенгурёнок уже готовится к первым вылазкам.
Напомним, в январе в зоопарк в Белгороде привезли чёрных лебедей из подмосковного парка «Диво-Птица». Зимой на птиц посетители смотрели через стекло, но летом лебедей планируют переселить в вольер с водоёмом.