В Белгородэнерго обсудили эффективные меры поддержки молодых сотрудников

В компании в этом году запущены важные социальные инициативы, направленные на поддержку начинающих свою трудовую деятельность специалистов. Это и дополнительные дни отпуска для многодетных родителей, и дополнительная выплата в размере 50 тысяч рублей для впервые трудоустраивающихся, и целый ряд программных мероприятий по привлечению квалифицированных кадров, созданию необходимых условий для удержания молодых работников и возможностей для их самореализации и развития.