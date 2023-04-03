В Белгородэнерго обсудили эффективные меры поддержки молодых сотрудников

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Своими предложениями по повышению эффективности работы с молодежью они поделились с заместителем генерального директора — директором филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антоном Герасимовым.
Текущий год объявлен в компании «Россети Центр» Годом молодого специалиста. Основная цель — увеличение доли работников до 35 лет, создание условий для самореализации и развития перспективных молодых специалистов, создающих будущее энергетической отрасли.
В компании в этом году запущены важные социальные инициативы, направленные на поддержку начинающих свою трудовую деятельность специалистов. Это и дополнительные дни отпуска для многодетных родителей, и дополнительная выплата в размере 50 тысяч рублей для впервые трудоустраивающихся, и целый ряд программных мероприятий по привлечению квалифицированных кадров, созданию необходимых условий для удержания молодых работников и возможностей для их самореализации и развития.
Одним из таких мероприятий является объявленный в компании корпоративный конкурс «Молодые лидеры», победители которого получат гарантию трудоустройства на целевую руководящую должность и грант на обучение в размере пятисот тысяч рублей.
Представители Совета молодежи высказали ряд предложений, среди которых активное вовлечение молодежи в научно-исследовательскую и инновационную деятельность, проведение корпоративных мероприятий, обучающих тренингов для развития личностных качеств, повышение информированности обо всех имеющихся на предприятии мерах социальной поддержки.
Помимо общения с руководителем филиала, молодые лидеры приняли участие в экологическом субботнике.
«На мой взгляд, встреча получилась интересной и содержательной. Мы обменялись мнениями и выработали общие подходы, которые позволят нам повысить эффективность работы с молодежью, чтобы каждый новый сотрудник видел перспективы для собственного развития, ведь основная цель нашей работы — показать молодым людям их возможности и помочь реализовать себя в интересной для них деятельности», — подытожил Антон Герасимов.