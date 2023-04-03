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В Белгородэнерго обсудили эффективные меры поддержки молодых сотрудников

3 апреля 2023, 08:30
Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
В «Белгородэнерго» состоялся круглый стол с участием представителей Совета молодежи филиала, а также молодых инициативных энергетиков, представляющих все районы электрических сетей.

Своими предложениями по повышению эффективности работы с молодежью они поделились с заместителем генерального директора — директором филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антоном Герасимовым.

Текущий год объявлен в компании «Россети Центр» Годом молодого специалиста. Основная цель — увеличение доли работников до 35 лет, создание условий для самореализации и развития перспективных молодых специалистов, создающих будущее энергетической отрасли.

В компании в этом году запущены важные социальные инициативы, направленные на поддержку начинающих свою трудовую деятельность специалистов. Это и дополнительные дни отпуска для многодетных родителей, и дополнительная выплата в размере 50 тысяч рублей для впервые трудоустраивающихся, и целый ряд программных мероприятий по привлечению квалифицированных кадров, созданию необходимых условий для удержания молодых работников и возможностей для их самореализации и развития.

Одним из таких мероприятий является объявленный в компании корпоративный конкурс «Молодые лидеры», победители которого получат гарантию трудоустройства на целевую руководящую должность и грант на обучение в размере пятисот тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»

Представители Совета молодежи высказали ряд предложений, среди которых активное вовлечение молодежи в научно-исследовательскую и инновационную деятельность, проведение корпоративных мероприятий, обучающих тренингов для развития личностных качеств, повышение информированности обо всех имеющихся на предприятии мерах социальной поддержки.

Помимо общения с руководителем филиала, молодые лидеры приняли участие в экологическом субботнике.

«На мой взгляд, встреча получилась интересной и содержательной. Мы обменялись мнениями и выработали общие подходы, которые позволят нам повысить эффективность работы с молодежью, чтобы каждый новый сотрудник видел перспективы для собственного развития, ведь основная цель нашей работы — показать молодым людям их возможности и помочь реализовать себя в интересной для них деятельности», — подытожил Антон Герасимов.

#Алина Харина#Белгородэнерго#Общество#Белгородская область
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