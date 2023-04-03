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Posted Вчера, 19:16

Published Вчера, 19:16

Modified Вчера, 19:18

Updated Вчера, 19:18

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В Белгороде установят семь дополнительных систем оповещения

3 апреля 2023, 19:16
Фото: Bel.ru
Мэр отметил, что новые сирены установят в тех местах, где их не было слышно. Сделают это благодаря состоявшимся проверкам и поступившим жалобам от жителей.

В вечернем прямом эфире к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась одна из жительниц. Белгородка спросила, зачем в регионе стали чаще проверять системы оповещения. По её словам, за год сирену включали только для проверок, которые устраивают регулярно. Тогда для чего это нужно, интересуется женщина.

Оказалось, что, благодаря проверкам и замечаниям жителей, в городе установят ещё семь дополнительных систем оповещения.

Проверки систем оповещения проводятся для того, чтобы улучшить качество сигнала, и оценить техническое состояние всех устройств. Видим, что в целом система в Белгороде работает хорошо. Отдельные замечания жителей мы тоже учитываем: в этом году планируем установить ещё семь дополнительных устройств оповещения.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Системы оповещения в Белгороде проверят повторно
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#Александра Склярова#Системы оповещения#Сирена#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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