В Белгороде установят семь дополнительных систем оповещения

Posted Вчера, 19:16
Published Вчера, 19:16
Modified Вчера, 19:18
Updated Вчера, 19:18
В вечернем прямом эфире к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась одна из жительниц. Белгородка спросила, зачем в регионе стали чаще проверять системы оповещения. По её словам, за год сирену включали только для проверок, которые устраивают регулярно. Тогда для чего это нужно, интересуется женщина.
Оказалось, что, благодаря проверкам и замечаниям жителей, в городе установят ещё семь дополнительных систем оповещения.
Проверки систем оповещения проводятся для того, чтобы улучшить качество сигнала, и оценить техническое состояние всех устройств. Видим, что в целом система в Белгороде работает хорошо. Отдельные замечания жителей мы тоже учитываем: в этом году планируем установить ещё семь дополнительных устройств оповещения.
Валентин Демидов, мэр Белгорода