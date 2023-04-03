В Белгороде установят семь дополнительных систем оповещения

В вечернем прямом эфире к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась одна из жительниц. Белгородка спросила, зачем в регионе стали чаще проверять системы оповещения. По её словам, за год сирену включали только для проверок, которые устраивают регулярно. Тогда для чего это нужно, интересуется женщина.