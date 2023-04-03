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В Белгороде начали бесплатный вывоз веток и порубочных остатков

3 апреля 2023, 15:08
Фото: Telegram-канал "Уютный Белгород"
С 3 апреля Белгорблагоустройство на бесплатной основе вывозит порубочные остатки с территории частного сектора. График опубликовали в Telegram-канале БГБ.

Белгородцам предложили бесплатно вывезти порубочные остатки со своих участков. Речь о спиленных ветках и пеньках. С 3 апреля вывозом занимаются сотрудники Белгорблагоустройства.

В БГБ напомнили, что с ветками нельзя выбрасывать мусор. Стволы и ветки просят нарезать на кусочки до 140 см. Укладывать ветки в целлофановые пакеты не нужно. Кроме того, остатки следует уложить в том месте, где может проехать крупногабаритная техника.

Ветки уже вывезли на улицах Вокзальной, Раздобаркина и Голицына, в 1-м и 2-м Лесных переулках. 4 апреля сотрудники БГБ продолжат работу в районе Лесной улицы и Лесного тупика, а также на Советской и Красной улицах.

Ознакомиться с графиком работ можно в прикреплённом документе.

График вывоза порубочных остатков
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
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#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Белгорблагоустройство#Вывоз#Ветки#Наталья Корявых
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