В Белгороде начали бесплатный вывоз веток и порубочных остатков

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Белгородцам предложили бесплатно вывезти порубочные остатки со своих участков. Речь о спиленных ветках и пеньках. С 3 апреля вывозом занимаются сотрудники Белгорблагоустройства.
В БГБ напомнили, что с ветками нельзя выбрасывать мусор. Стволы и ветки просят нарезать на кусочки до 140 см. Укладывать ветки в целлофановые пакеты не нужно. Кроме того, остатки следует уложить в том месте, где может проехать крупногабаритная техника.
Ветки уже вывезли на улицах Вокзальной, Раздобаркина и Голицына, в 1-м и 2-м Лесных переулках. 4 апреля сотрудники БГБ продолжат работу в районе Лесной улицы и Лесного тупика, а также на Советской и Красной улицах.
Ознакомиться с графиком работ можно в прикреплённом документе.