В Белгороде начали бесплатный вывоз веток и порубочных остатков

В БГБ напомнили, что с ветками нельзя выбрасывать мусор. Стволы и ветки просят нарезать на кусочки до 140 см. Укладывать ветки в целлофановые пакеты не нужно. Кроме того, остатки следует уложить в том месте, где может проехать крупногабаритная техника.