В апреле Владимир Путин поздравит более 40 белгородцев

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Именные поздравления от президента Владимира Путина в апреле получат 42 белгородца. С начала года с юбилеем Путин поздравил 156 виновников торжества, проживающих в регионе.
В апреле 90-летие отметят пенсионерки из Белгородского и Вейделевского районов. 95 лет исполнится 39 жителем региона. Со столетием поздравят долгожителя из Алексеевского горокруга.
С июля 2011 года отделение ПФР (сейчас — Социального фонда РФ) предоставляет данные в администрацию президента о ветеранах Великой Отечественной войны, которые отмечают круглые даты.
Напомним, ранее пенсионерка Анастасия Давыдова отметила 105-летие. Женщина живёт в селе Валуйчик Красногвардейского района.