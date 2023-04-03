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В апреле Владимир Путин поздравит более 40 белгородцев

3 апреля 2023, 07:09
Фото: 1MI

Белгородские долгожители получат именные поздравления от президента

Именные поздравления от президента получат 42 жителя региона. В апреле им исполнится 90, 95 и 100 лет. С начала года Владимир Путин поздравил 156 юбиляров области, сообщили в региональном правительстве.

Именные поздравления от президента Владимира Путина в апреле получат 42 белгородца. С начала года с юбилеем Путин поздравил 156 виновников торжества, проживающих в регионе.

В апреле 90-летие отметят пенсионерки из Белгородского и Вейделевского районов. 95 лет исполнится 39 жителем региона. Со столетием поздравят долгожителя из Алексеевского горокруга.

С июля 2011 года отделение ПФР (сейчас — Социального фонда РФ) предоставляет данные в администрацию президента о ветеранах Великой Отечественной войны, которые отмечают круглые даты.

Напомним, ранее пенсионерка Анастасия Давыдова отметила 105-летие. Женщина живёт в селе Валуйчик Красногвардейского района.

Жительница Белгородской области отметила 105-летие
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