В апреле Владимир Путин поздравит более 40 белгородцев

Белгородские долгожители получат именные поздравления от президента

Именные поздравления от президента получат 42 жителя региона. В апреле им исполнится 90, 95 и 100 лет. С начала года Владимир Путин поздравил 156 юбиляров области, сообщили в региональном правительстве.