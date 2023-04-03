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В 2022 году в Белгородской области возбудили два уголовных дела из-за разлива стоков

3 апреля 2023, 09:23
Фото: 1MI
В ходе оперсовещания начальник управления экологического и охотничьего надзора области рассказал о результатах работы за 2022 год.

Совместно с прокуратурой и УМВД России по Белгородской области экоохотнадзор обнаружил разлив нефтепродуктов в Губкинском горокруге. Сумма вреда составила 396 тыс. рублей. По факту нарушения было возбуждено уголовное дело.

Также Управление обнаружило разлив неканализационных стоков в Прохоровском районе и Яковлевском горокруге. Вред составил 6,7 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно. По данным нарушениям были возбуждены уголовные дела.

Кроме того, в прошлом году экоохотнадзор обнаружил 261 несанкционированную свалку. К административной ответственности привлекли 115 виновных лиц. Также Управление выявило 166 фактов поджогов сухой травы и растительности. К ответственности привлекли 117 человек.

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#Алина Харина#Экоохотнадзор#Поджоги#Свалки#Канализационные стоки#Общество#Белгородская область
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