В 2022 году в Белгородской области возбудили два уголовных дела из-за разлива стоков

Кроме того, в прошлом году экоохотнадзор обнаружил 261 несанкционированную свалку. К административной ответственности привлекли 115 виновных лиц. Также Управление выявило 166 фактов поджогов сухой травы и растительности. К ответственности привлекли 117 человек.