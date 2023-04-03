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Тепло, но дождливо будет в Белгородской области во вторник

3 апреля 2023, 14:30
Фото: 1MI

В Белгородской области потеплеет до +15 ˚С

Ночью в регионе ожидаются дожди, утром — туман. При этом днём заметно потеплеет. Прогнозом погоды поделились в областном МЧС.
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Погода

В Белгородской области 4 апреля будет облачно с прояснениями. В ночь на вторник ожидается дождь. В отдельных районах днём осадки продолжатся. Ночью и утром местами туман.

В тёмное время суток температура в регионе составит +2…+7 ˚С. Днём местами потеплеет до +15 ˚С. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с. Днём — восточной четверти 6-11 м/с.

В Белгороде во вторник будет дождливо. Ночью осадки пройдут при +6 ˚С, днём — при +12 ˚С. Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, всю неделю в Белгороде будет пасмурно, но тепло — температура составит от +12 ˚С до +15 ˚С. Дождя в областном центре не предвидится только в среду, 5 апреля. 

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#Инна Рогова#Прогноз погоды#Погода#Дождь#Потепление#Общество#Белгородская область#Белгород
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