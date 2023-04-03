Тепло, но дождливо будет в Белгородской области во вторник

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Белгородской области 4 апреля будет облачно с прояснениями. В ночь на вторник ожидается дождь. В отдельных районах днём осадки продолжатся. Ночью и утром местами туман.
В тёмное время суток температура в регионе составит +2…+7 ˚С. Днём местами потеплеет до +15 ˚С. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с. Днём — восточной четверти 6-11 м/с.
В Белгороде во вторник будет дождливо. Ночью осадки пройдут при +6 ˚С, днём — при +12 ˚С. Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, всю неделю в Белгороде будет пасмурно, но тепло — температура составит от +12 ˚С до +15 ˚С. Дождя в областном центре не предвидится только в среду, 5 апреля.