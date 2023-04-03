Тепло, но дождливо будет в Белгородской области во вторник

В Белгороде во вторник будет дождливо. Ночью осадки пройдут при +6 ˚С, днём — при +12 ˚С. Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, всю неделю в Белгороде будет пасмурно, но тепло — температура составит от +12 ˚С до +15 ˚С. Дождя в областном центре не предвидится только в среду, 5 апреля.