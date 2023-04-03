«Спуститесь в укрытия»: село под Белгородом попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Село Вознесеновка Шебекинского горокруга оказалось под обстрелом ВСУ. Рассылку от РСЧС местные жители получили около 11:35. Людей попросили незамедлительно пройти в укрытия. Официальных комментариев о ситуации в населённом пункте пока нет.
Как сообщили в Telegram-канале «Шёпот Шебекино», один из снарядов упал рядом с частным домом. Образовалась воронка.
Под огнём противника Вознесеновка была уже неоднократно. До этого село попадало под обстрел 23 февраля. 20 февраля ВСУ обстреляли шесть населённых пунктов Белгородской области, в том числе Вознесеновку и Новую Таволжанку.
Напомним, 2 апреля под обстрелом ВСУ были пять белгородских сёл. В их числе Новопетровка Валуйского округа, хутор Панков и посёлок Красное Шебекинского округа, село Дроновка Грайворонского горокруга и хутор Киселёв Волоконовского района.