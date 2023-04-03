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«Спуститесь в укрытия»: село под Белгородом попало под обстрел ВСУ

3 апреля 2023, 08:57
Фото: Telegram-канале «Шёпот Шебекино»

ВСУ обстреляли Вознесеновку в Белгородской области

Под обстрелом оказалось село Вознесеновка Шебекинского горокруга. Рассылку с просьбой пройти в укрытия получили местные жители. По информации Telegram-канала «Шёпот Шебекино», один из снарядов упал рядом с частным домом — образовалась воронка.
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Обстрел

Село Вознесеновка Шебекинского горокруга оказалось под обстрелом ВСУ. Рассылку от РСЧС местные жители получили около 11:35. Людей попросили незамедлительно пройти в укрытия. Официальных комментариев о ситуации в населённом пункте пока нет.

Фото: РСЧС

Как сообщили в Telegram-канале «Шёпот Шебекино», один из снарядов упал рядом с частным домом. Образовалась воронка.

Под огнём противника Вознесеновка была уже неоднократно. До этого село попадало под обстрел 23 февраля. 20 февраля ВСУ обстреляли шесть населённых пунктов Белгородской области, в том числе Вознесеновку и Новую Таволжанку.

Напомним, 2 апреля под обстрелом ВСУ были пять белгородских сёл. В их числе Новопетровка Валуйского округа, хутор Панков и посёлок Красное Шебекинского округа, село Дроновка Грайворонского горокруга и хутор Киселёв Волоконовского района.

Фото: Telegram-канале «Шёпот Шебекино»
ВСУ возобновили обстрел Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#РСЧС#Воронка#Дом#Спецоперация#СВО#Вознесеновка
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