Снаряды, рекомендации от мэрии и субботники в белгородском приграничье: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
3 апреля ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Снаряды попали в жилую зону и на территорию предприятия. Обошлось без жертв и пострадавших, однако есть разрушения.
В жилом секторе пострадал дом. Повреждения получили окна и фасад. С предприятия работников организованно вывезли. Также сообщалось, что из-за обстрела частично нарушено электроснабжение в нескольких населённых пунктах.
В городской администрации порекомендовали владельцам бизнеса в Белгороде принять дополнительные меры безопасности. Соответствующие письма предприниматели получили 3 апреля. Отчёт о проделанной работе они должны предоставить уже 6 апреля.
Власти рекомендуют бизнесменам оборудовать подземные и наземные укрытия для работников, здания обложить мешками с песком, бетонными блоками и другими строительными конструкциями. Как уточнили в мэрии, это связано с сохранением угрозы обстрелов со стороны Украины.
Проведение субботников в приграничье Белгородской области будут согласовывать с Министерством обороны РФ и пограничниками. Губернатор Вячеслав Гладков уверен, что проведение спецоперации никак не должно влиять на чистоту в регионе.
По словам Гладкова, мириться с кучами мусора не будут. Исключениями стали только те населённые пункты, в которых действует режим ЧС. Что касается остального приграничья, то уборку там проведут с согласия МО РФ.