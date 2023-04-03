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Снаряды, рекомендации от мэрии и субботники в белгородском приграничье: итоги дня

3 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В обстрелянной Вознесеновке снаряды попали в жилую зону и на территорию предприятия, бизнесменам в Белгороде рекомендуют обложить здания мешками с песком из-за угрозы обстрелов, а в приграничье проведение субботников будут согласовывать с Минобороны.

Снаряды около домов

3 апреля ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Снаряды попали в жилую зону и на территорию предприятия. Обошлось без жертв и пострадавших, однако есть разрушения.

В жилом секторе пострадал дом. Повреждения получили окна и фасад. С предприятия работников организованно вывезли. Также сообщалось, что из-за обстрела частично нарушено электроснабжение в нескольких населённых пунктах.

Снаряды попали в жилую зону и на территорию предприятия в Белгородской области
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Рекомендации от мэрии

В городской администрации порекомендовали владельцам бизнеса в Белгороде принять дополнительные меры безопасности. Соответствующие письма предприниматели получили 3 апреля. Отчёт о проделанной работе они должны предоставить уже 6 апреля.

Власти рекомендуют бизнесменам оборудовать подземные и наземные укрытия для работников, здания обложить мешками с песком, бетонными блоками и другими строительными конструкциями. Как уточнили в мэрии, это связано с сохранением угрозы обстрелов со стороны Украины.

Белгородским бизнесменам порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла
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Субботники в приграничье

Проведение субботников в приграничье Белгородской области будут согласовывать с Министерством обороны РФ и пограничниками. Губернатор Вячеслав Гладков уверен, что проведение спецоперации никак не должно влиять на чистоту в регионе.

По словам Гладкова, мириться с кучами мусора не будут. Исключениями стали только те населённые пункты, в которых действует режим ЧС. Что касается остального приграничья, то уборку там проведут с согласия МО РФ.

Проведение субботников в белгородском приграничье будут согласовывать с Минобороны
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