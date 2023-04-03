Снаряды попали в жилую зону и на территорию предприятия в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
3 апреля под обстрел ВСУ попала Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Один снаряд попал в жилу зону — пострадал частный дом. Осколками задело окна и фасад. Повреждения губернатор характеризует как незначительные. На участке возле дома видно образовавшуюся воронку.
Другой снаряд попал на территорию предприятия. Работников удалось организованно вывезти в безопасное место.
Среди повреждений — частичное нарушение электроснабжения в нескольких населённых пунктах. К восстановлению приступят сразу же, когда закончится обстрел, заверил глава региона.
Жертв и пострадавших нет.