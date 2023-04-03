Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Изображение материала

Снаряды попали в жилую зону и на территорию предприятия в Белгородской области

3 апреля 2023, 10:20
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Гладков сообщил о последствиях обстрела Вознесеновки в Белгородской области

Под огнём ВСУ село в Шебекинском горокруге было 3 апреля. Один снаряд попал в жилую зону, есть повреждения. Другой снаряд обнаружили на территории предприятия — работников организованно вывезли, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

3 апреля под обстрел ВСУ попала Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Один снаряд попал в жилу зону — пострадал частный дом. Осколками задело окна и фасад. Повреждения губернатор характеризует как незначительные. На участке возле дома видно образовавшуюся воронку.

Другой снаряд попал на территорию предприятия. Работников удалось организованно вывезти в безопасное место.

Среди повреждений — частичное нарушение электроснабжения в нескольких населённых пунктах. К восстановлению приступят сразу же, когда закончится обстрел, заверил глава региона.

Жертв и пострадавших нет.

обстрел Вознесеновки 3 апреляобстрел Вознесеновки 3 апреля
обстрел Вознесеновки 3 апреляобстрел Вознесеновки 3 апреля
обстрел Вознесеновки 3 апреля
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
«Спуститесь в укрытия»: село под Белгородом попало под обстрел ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев удивил репортаж Первого канала об обстреле Курской областиЧетверо детей и трое взрослых получили ранения во время обстрела в Курской областиВо время обстрела белгородского села погибли 15 животных
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Дом#Воронка#Снаряд#Предприятие#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вознесеновка#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Принявшие новое жильё переселенцы будут восстанавливать разрушенные дома за свой счёт
Сегодня, 09:18
Белгородским бизнесменам порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла
Сегодня, 11:32
Под Белгородом возобновили строительство заправки в 15 метрах от жилых домов
Сегодня, 11:01
Единственный и неповторимый поставщик: как «Белгороддорстрой» получает контракты
Сегодня, 08:00
Мэр Белгорода Валентин Демидов посетил завод ЖБК-1
Сегодня, 10:40