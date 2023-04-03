Снаряды попали в жилую зону и на территорию предприятия в Белгородской области

Гладков сообщил о последствиях обстрела Вознесеновки в Белгородской области

Под огнём ВСУ село в Шебекинском горокруге было 3 апреля. Один снаряд попал в жилую зону, есть повреждения. Другой снаряд обнаружили на территории предприятия — работников организованно вывезли, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.