РЭО провел уроки «Разговоры о важном» для школьников на тему переработки мусора

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Новые знания в рамках таких занятий получили 17,5 миллиона школьников в 40 тысячах школ.
Как сообщает gorod55.ru, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев в своем видеообращении к аудитории таких экозанятий отметил, что ответственное отношение к окружающей среде и природным ресурсам выступает весомым вкладом в будущее нашей планеты. Так как все, что сейчас существует, имеет свойство заканчиваться. В современных реалиях, когда исчезают леса, страдают рыбы в океане, только действия молодого поколения способны повернуть вспять эти глобальные негативные процессы. Глава Российского экологического оператора призвал молодежь задуматься о таких важных вещах, чтобы поставить перед собой цель, ради которой стоит двигаться дальше, чтобы внести вклад как в свое будущее, так и планеты в целом. Буцаев выразил надежду, что из тех юных россиян, которые прослушали цикл уроков экологической направленности, вырастет много экологов, а РЭО, в свою очередь, поможет обучить подрастающее поколение, возьмет на себя просветительскую миссию.
Занятия, на которых рассказывалось о современных мерах по переработке мусора и пользе таких процессов для окружающей среды, были организованы среди учеников с 1 по 11 класс в каждой российской школе 3 апреля, а также в учреждениях среднего профессионального образования. Экоуроки велись по полчаса. На них учащиеся могли попытать свои силы в выполнении интерактивных задач по теме утилизации мусора, а также получить самые актуальные сведения об отрасли обращения с ТКО, узнать о проходящих в России экологических акциях и специфике раздельного сбора мусора в регионах.
Буцаев в своей речи также отметил, что свыше 80% мусора в России отправляется на полигоны, а каждый второй килограмм — подвергается сортировке. К 2030 году в России планируется сортировать 100% бытового мусора, а объемы отправляемых на полигоны отходов должны будут уменьшиться в два раза. Гендиректор РЭО заявил об успехах в борьбе с ТКО. К 2030 году в регионах должны будут построить или модернизировать 868 предприятий мусороперерабатывающего профиля. За минувшие четыре года при участии оператора были запущены в работу 211 заводов.
В 2021 году стартовал проект «Экоход», реализуемый РЭО при содействии ФГБОУ ДО ФЦДО. Данная инициатива направлена на популяризацию в стране культуры обращения с ТКО. К проекту присоединились свыше 200 тысяч россиян (учащиеся, преподавательский состав, работники учебных заведений из 77 регионов). Для педагогов школ и колледжей Российский экологический оператор подготовил специальный образовательный цикл «Зеленая школа», благодаря которому они смогут получить все необходимые знания для ведения просветительской деятельности экологической направленности в части реформы ТКО.