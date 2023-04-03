РЭО провел уроки «Разговоры о важном» для школьников на тему переработки мусора

Как сообщает gorod55.ru, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев в своем видеообращении к аудитории таких экозанятий отметил, что ответственное отношение к окружающей среде и природным ресурсам выступает весомым вкладом в будущее нашей планеты. Так как все, что сейчас существует, имеет свойство заканчиваться. В современных реалиях, когда исчезают леса, страдают рыбы в океане, только действия молодого поколения способны повернуть вспять эти глобальные негативные процессы. Глава Российского экологического оператора призвал молодежь задуматься о таких важных вещах, чтобы поставить перед собой цель, ради которой стоит двигаться дальше, чтобы внести вклад как в свое будущее, так и планеты в целом. Буцаев выразил надежду, что из тех юных россиян, которые прослушали цикл уроков экологической направленности, вырастет много экологов, а РЭО, в свою очередь, поможет обучить подрастающее поколение, возьмет на себя просветительскую миссию.