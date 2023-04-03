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Проведение субботников в белгородском приграничье будут согласовывать с Минобороны

3 апреля 2023, 06:42
Фото: 1MI
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, проведение субботников в приграничных районах будут согласовывать с Министерством обороны и пограничниками.

По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, проведение специальной военной операции на чистоту Белгородской области влиять не должно.

Говорить, что у нас СВО, прифронтовой регион, поэтому мы можем позволить себе кучи мусора — мириться с этим никто не будет. За исключением мест, где ведутся обстрелы.
Вячеслав Гладков

Как заявил глава региона, исключение — Журавлёвка, Середа и другие 15 муниципальных образований, где ввели режим ЧС. Там проводить субботники не будут.

Что касается близких к Украине зон, то там убираться будут после согласования с Министерством обороны и пограничниками.

Опасно — не убираем. Становится потише — приводим всё в порядок.
Вячеслав Гладков

Напомним, что на прошлой неделе белгородцы сообщили губернатору о своей боязни выходить на субботники. На жалобу Гладков отреагировал жёстко: по мнению главы региона, спецоперация — не повод всё запускать.

Белгородцы боятся выходить на субботники
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#Артем Черненко#Общество#Приграничье#Субботник#Минобороны#Уборка#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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