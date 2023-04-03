Проведение субботников в белгородском приграничье будут согласовывать с Минобороны

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, проведение специальной военной операции на чистоту Белгородской области влиять не должно.
Говорить, что у нас СВО, прифронтовой регион, поэтому мы можем позволить себе кучи мусора — мириться с этим никто не будет. За исключением мест, где ведутся обстрелы.
Вячеслав Гладков
Как заявил глава региона, исключение — Журавлёвка, Середа и другие 15 муниципальных образований, где ввели режим ЧС. Там проводить субботники не будут.
Что касается близких к Украине зон, то там убираться будут после согласования с Министерством обороны и пограничниками.
Опасно — не убираем. Становится потише — приводим всё в порядок.
Вячеслав Гладков
Напомним, что на прошлой неделе белгородцы сообщили губернатору о своей боязни выходить на субботники. На жалобу Гладков отреагировал жёстко: по мнению главы региона, спецоперация — не повод всё запускать.