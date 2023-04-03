Принявшие новое жильё переселенцы будут восстанавливать разрушенные дома за свой счёт

Кроме того, если старое жильё человеку не нужно и он не может его восстановить, то оно переходит в государственную собственность. На данный момент глава региона ждёт предложений от муниципальных образований, кто это имущество будет содержать и использовать. Кроме того, нужна чётка работа с правоохранительными органами и людьми.