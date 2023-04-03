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Принявшие новое жильё переселенцы будут восстанавливать разрушенные дома за свой счёт

3 апреля 2023, 09:18
Фото: Bel.ru
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в случае, если переселенцы принимают от правительства новое жильё, расходы по восстановлению пострадавшего старого ложатся на их плечи.

Как заявил Вячеслав Гладков, получившим компенсационные квартиры переселенцам не будут помогать с восстановлением разрушенного обстрелами жилья.

Мы уже не берём на себя обязательства по восстановлению жилья. Жильё предоставлено новое, и мы говорим, что восстановление жилья идёт за счёт собственников. Потому что государство компенсировало — жильё новое предоставило. Поэтому обязательство по восстановлению тоже должно быть.
Вячеслав Гладков

Кроме того, если старое жильё человеку не нужно и он не может его восстановить, то оно переходит в государственную собственность. На данный момент глава региона ждёт предложений от муниципальных образований, кто это имущество будет содержать и использовать. Кроме того, нужна чётка работа с правоохранительными органами и людьми.

Здесь каждое неправильное слово может болезненно восприниматься людьми.
Вячеслав Гладков

Напомним, что губернатор поручил ускорить процесс выдачи жилья переселенцам.

«Люди ждут, чтобы жильё было уже вчера». Гладков — о выдаче квартир переселенцам
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#Губернатор#Спецоперация#Дома#Разрушения#Компенсация#Переселенцы#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Артем Черненко
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