Принявшие новое жильё переселенцы будут восстанавливать разрушенные дома за свой счёт

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Как заявил Вячеслав Гладков, получившим компенсационные квартиры переселенцам не будут помогать с восстановлением разрушенного обстрелами жилья.
Мы уже не берём на себя обязательства по восстановлению жилья. Жильё предоставлено новое, и мы говорим, что восстановление жилья идёт за счёт собственников. Потому что государство компенсировало — жильё новое предоставило. Поэтому обязательство по восстановлению тоже должно быть.
Вячеслав Гладков
Кроме того, если старое жильё человеку не нужно и он не может его восстановить, то оно переходит в государственную собственность. На данный момент глава региона ждёт предложений от муниципальных образований, кто это имущество будет содержать и использовать. Кроме того, нужна чётка работа с правоохранительными органами и людьми.
Здесь каждое неправильное слово может болезненно восприниматься людьми.
Вячеслав Гладков
Напомним, что губернатор поручил ускорить процесс выдачи жилья переселенцам.