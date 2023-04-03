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Под Белгородом возобновили строительство заправки в 15 метрах от жилых домов

3 апреля 2023, 11:01
Фото: Сергей Боровков
Жители Таврово ранее жаловались на ситуацию, в прошлом году в итоге строительство удалось остановить. Однако спустя время работы возобновились. Белгородцы переживают из-за последствий: запаха, шума, разрушенной дороги. Глава района Перцев тем временем говорит, что всё законно.

В Таврово-1 Белгородского района возобновили строительство АЗС. По словам местных жителей, возводят заправку в 15 метрах от жилых домов.

«Кто разрешил строить объект такого уровня опасности в 15 м от жилья? Это помимо запахов, круглосуточного шума, убитой посадки и т. д. Так сейчас и дорогу разрушают данным строительством, которая у нас по улице. Потом за счёт бюджета её ремонтировать?» — интересуется в комментариях на странице губернатора местный житель.

Мужчина утверждает, что в прошлом году работы удалось остановить. Однако сейчас строительство возобновили.

Согласно паспорту объекта, заказчиком работ выступает ООО «Научно-производственное объединение „Химтэк“». Окончание строительства запланировано на 26 июня 2023 года.

Примечательно, что в 2021 году жители Таврово уже жаловались на начало строительства автозаправочной станции. Тогда белгородцы утверждали, что работы начинали на улице Берёзовой в 10 м от домов. Местных жителей возмутило, что на участке вырубали здоровые деревья, закрывавшие жилую зону от оживлённой трассы.

Белгородцы попросили показать им разрешение на строительство АЗС. Однако тогда глава Белгородского района Владимир Перцев заявил в ответ на обращение жительницы в соцсети, что такого разрешения не выдавалось.

Уже под новой жалобой чиновник ответил, что всё законно.

«Разрешение на строительство объекта выдано в соответствии с действующим законодательством, на основании предоставленных документов», — отметил Перцев.

Огорчила белгородцев и вырубка деревьев на участке за ТЦ «Метро». Как оказалось, здесь тоже может появиться заправка. Указанный участок находится в аренде у того же ООО «Научно-производственное объединение „Химтэк““, связанного с заправками „Татнефти“.

Фото: Сергей Боровков
Под Белгородом хотят построить заправку в десяти метрах от жилых домов
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#Инна Рогова#АЗС#Заправка#Строительство#Жилые дома#Вырубка#Деревья#Последствия#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Таврово#Владимир перцев#Химтэк
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