Под Белгородом возобновили строительство заправки в 15 метрах от жилых домов

«Кто разрешил строить объект такого уровня опасности в 15 м от жилья? Это помимо запахов, круглосуточного шума, убитой посадки и т. д. Так сейчас и дорогу разрушают данным строительством, которая у нас по улице. Потом за счёт бюджета её ремонтировать?» — интересуется в комментариях на странице губернатора местный житель.