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Особый порядок аттестации для школьников в приграничье утвердил Владимир Путин

3 апреля 2023, 12:05
Фото: kremlin.ru
Президент России утвердил особый порядок итоговой аттестации в школах, находящихся в приграничных регионах, в том числе в Белгородской области. Об этом сообщают «Народные новости».

Президент Владимир Путин утвердил особый порядок итоговой аттестации в приграничных регионах. В их числе и Белгородская область.

Список школ утвердят представители Минпросвещения РФ. Учащиеся общеобразовательных учреждений могут выбрать, какие экзамены они будут сдавать для поступления в вуз или ссуз. У выпускников будет право сдать ЕГЭ или вступительные испытания, которые установлены в учебных заведениях.

Напомним, особый порядок аттестации в приграничье Госдума утвердила 21 марта. Особый порядок сдачи ЕГЭ и поступления в вузы введут аналогично тому, как это организуют в присоединённых к РФ регионах.

Госдума одобрила особый порядок итоговой аттестации для белгородских школьников
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Владимир Путин#Президент#Образование#Особый порядок аттестации#Школы#Выпускники
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