Особый порядок аттестации для школьников в приграничье утвердил Владимир Путин

Список школ утвердят представители Минпросвещения РФ. Учащиеся общеобразовательных учреждений могут выбрать, какие экзамены они будут сдавать для поступления в вуз или ссуз. У выпускников будет право сдать ЕГЭ или вступительные испытания, которые установлены в учебных заведениях.