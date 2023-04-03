Особый порядок аттестации для школьников в приграничье утвердил Владимир Путин

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Президент Владимир Путин утвердил особый порядок итоговой аттестации в приграничных регионах. В их числе и Белгородская область.
Список школ утвердят представители Минпросвещения РФ. Учащиеся общеобразовательных учреждений могут выбрать, какие экзамены они будут сдавать для поступления в вуз или ссуз. У выпускников будет право сдать ЕГЭ или вступительные испытания, которые установлены в учебных заведениях.
Напомним, особый порядок аттестации в приграничье Госдума утвердила 21 марта. Особый порядок сдачи ЕГЭ и поступления в вузы введут аналогично тому, как это организуют в присоединённых к РФ регионах.