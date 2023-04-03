Обстоятельства драки водителя и пешехода проверит белгородский ОПП

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
«Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» проведёт проверку после появившегося в Сети видео драки между водителем и пешеходом. Со слов очевидцев, на мужчину напал водитель автобуса. Причиной инцидента стало то, что пешеход якобы перебежал дорогу на красный свет. Из-за этого водителю автобуса пришлось экстренно затормозить.
Видео с места происшествия попало в Сеть. Как утверждают свидетели, на пешехода напал водитель автобуса №202. Курирует его ООО «Маршрут». Официального подтверждения, действительно ли нападавший — водитель автобуса, пока не было.
Как заявил глава ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий, по факту произошедшего проведут проверку.