Обстоятельства драки водителя и пешехода проверит белгородский ОПП

1 апреля на улице Губкина мужчина напал на пешехода за то, что последний якобы перебежал дорогу на красный сигнал светофора. Очевидцы утверждали, что нападавшим был водитель автобуса. По данному факту проведёт проверку «Организатор пассажирских перевозок» по региону, сообщил Мстислав Боровицкий.

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