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Обстоятельства драки водителя и пешехода проверит белгородский ОПП

3 апреля 2023, 06:45
Фото: кадр из видео
1 апреля на улице Губкина мужчина напал на пешехода за то, что последний якобы перебежал дорогу на красный сигнал светофора. Очевидцы утверждали, что нападавшим был водитель автобуса. По данному факту проведёт проверку «Организатор пассажирских перевозок» по региону, сообщил Мстислав Боровицкий.

«Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» проведёт проверку после появившегося в Сети видео драки между водителем и пешеходом. Со слов очевидцев, на мужчину напал водитель автобуса. Причиной инцидента стало то, что пешеход якобы перебежал дорогу на красный свет. Из-за этого водителю автобуса пришлось экстренно затормозить.

Видео с места происшествия попало в Сеть. Как утверждают свидетели, на пешехода напал водитель автобуса №202. Курирует его ООО «Маршрут». Официального подтверждения, действительно ли нападавший — водитель автобуса, пока не было.

Как заявил глава ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий, по факту произошедшего проведут проверку.

Очевидцы сообщили о драке водителя автобуса с пешеходом в Белгороде
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