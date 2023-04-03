Новое руководство БелГУ сообщило о первых перестановках в вузе

Напомним, что 22 марта в университете представили нового исполняющего обязанности ректора Евгению Карловскую. Она заменила Олега Полухина, который руководил учебным заведением с 2012 года. 21 марта он отработал свой последний день в качестве ректора. Полухин планировал продолжить преподавательскую и научную работу в вузе.