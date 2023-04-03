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Новое руководство БелГУ сообщило о первых перестановках в вузе

3 апреля 2023, 09:52
Фото: 1MI
Исполняющий обязанности проректора по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса НИУ «БелГУ» Николай Голубоцких оставил свою должность. В вузе он работал 11 лет, сообщила в своём Telegram-канале и. о. ректора университета Евгения Карловская.

Исполняющий обязанности проректора по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса НИУ «БелГУ» Николай Голубоцких покинул должность. В вузе он проработал 11 лет.

Уточняется, что Голубоцких написал заявление по собственному желанию.

Напомним, что 22 марта в университете представили нового исполняющего обязанности ректора Евгению Карловскую. Она заменила Олега Полухина, который руководил учебным заведением с 2012 года. 21 марта он отработал свой последний день в качестве ректора. Полухин планировал продолжить преподавательскую и научную работу в вузе.

В НИУ «БелГУ» представили нового исполняющего обязанности ректора
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